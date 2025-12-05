ETV Bharat / state

सोना नहीं रही देसी मिट्टी, खो रही असली ताकत, 70% उपजाऊ भूमि से गायब होता ऑर्गेनिक कार्बन

भारत की 70 फीसदी मिट्टी में तेजी से घट रहा ऑर्गेनिक कार्बन, रिसर्च में हुआ खुलासा, फसलों में हो रही पोषक तत्वों की कमी.

DEPLETING ORGANIC CARBON
सोना नहीं रह गई देश की मिट्टी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 2:01 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 2:28 PM IST

ग्वालियर : देश की मिट्टी की तुलना भले ही सोने से होती रही हो पर इस सोने की चमक फीकी पड़ने लगी है. कृषि प्रधान देश भारत की मिट्टी अब अपनी असली ताकत खोती नजर आ रही है. ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है एक रिसर्च में, जिसमें सामने आया है कि देश की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन तेजी से घट रहा है, जिसके फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरकता कम होती चली जा रही है. यह स्थिति बेहद गंभीर है क्योंकि इसका सीधा असर कृषि भूमि, फसलों और यहां तक की इंसानों पर भी पड़ना तय है.

मृदा स्वास्थ्य पर रिसर्च में बड़ा खुलासा

खेती के लिए जितना जमीन में खाद पानी जरूरी है, उससे कई अधिक जरूरी है ऑर्गेनिक कार्बन. क्योंकि ये तत्व उपजाऊ मिट्टी के लिए ऊर्जा स्रोत होता है. ऑर्गेनिक कार्बन ही वह तत्व है जो सभी पोषक तत्वों को संग्रहित कर पौध में ट्रांसफर करता है. जब मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्र अच्छी होती है तो फसल में भी पोषक तत्व अच्छे से पहुचते हैं. लेकिन इसकी कमी हो जाए तो पौधे का विकास प्रभावित होता है.

CARBON DEFICIENCY IN SOIL
जानें क्या है ऑर्गेनिक कार्बन? (Etv Bharat)

भारत की मृदाओं में ये तेजी से कम हो रहा है. इसका खुलासा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला और उनके साथ साथी कृषि विज्ञानिक संजीब के. बेहेरा, राहुल मिश्रा, विमल शुक्ला, सलविंदर एस धालीवाल, चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव, अमरेश के. नायक और मांगी एल. जाट की हालिया रिसर्च में हुआ है.

CARBON DEFICIENCY IN SOIL
जानें ऑर्गेनिक कार्बन की कमी से होने वाले नुकसान (Etv Bharat)

फसल की उपज पर हो रहा था असर

आम तौर पर पारंपरिक खेती कर रहे किसानों को संतुलित खाद की जानकारी नहीं है. बावजूद इसके किसान रात रात भर केमिकल खादों के लिए लाइन में लग कर खाद ले रहा है, इस सोच में कि, उसे बेहतर फसल मिलेगी. लेकिन यही वजह भी है कि खेती के दौरान किया गया फर्टिलाइजेशन किसानों की फसल पर असर डाल रहा है.

CARBON DEFICIENCY IN SOIL
मृदा स्वास्थ्य पर रिसर्च में बड़ा खुलासा (Etv Bharat)

बागबई से ग्वालियर कृषि महाविद्यालय आए एक किसान बृजेश रजक ने बताया कि उनके पास 15 बीघा जमीन है. वे हर साल तूर की फसल की बोवनी करते आए हैं. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में फसल की उपज में कमी आ रही थी. जब उन्होंने ग्वालियर में अपनी मिट्टी की जांच कराई और कृषि विज्ञानियों से बात की तो पता चला कि मिट्टी में कमी थी. उनकी सलाह पर दो सालों से उन्होंने जैविक खाद का उपयोग शुरू किया तो उन्हें अच्छी फसल मिल रही है.

mp soil depleting carbon
बृजेश रजक, किसान, बागबई (Etv Bharat)

मिट्टी परीक्षण कराया तो पता चली कार्बन की कमी

बृजेश की तरह भिंड के किसान रवींद्र कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, मैं बटाई पर खेती करता हूं. गेंहूं की फसल में दाने छोटे आने लगे थे तो भिंड के कृषि विज्ञान केंद्र में बताया. उन्होंने मिट्टी परीक्षण कराया और बताया कि मिट्टी में कार्बन की कमी है. इसके बाद उनकी सलाह पर हमने खेत में गोबर खाद के साथ वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए खाद को डालना शुरू किया, तो पिछले साल गेंहू की फसल अच्छी हुई और दाना भी सामान्य था.''

farmers telling about importance of soil nutrition
रवीन्द्र कुमार, किसान, भिंड (Etv Bharat)

कार्बन पदार्थ मृदा स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण

ये अकेले बृजेश या रवीन्द्र की समस्या नहीं है देश के तमाम किसानों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन जानकारी के अभाव में उनका नुकसान हो रहा है. इस बारे में ईटीवी भारत से बातचीत में प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला ने बताया, '' भारत वर्ष में मृदा (मिट्टी) स्वास्थ्य में कार्बन पदार्थ (ऑर्गेनिक कार्बन) की बड़ी महत्वता होती है. मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को जीवांश पदार्थ भी कहा जाता है. इसे जीवांश पदार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेड़ पौधों गाय के गोबर और अन्य वनस्पतियों के अवशेष होते हैं, जो मिट्टी में मिलकर उसे उपजाऊ बनाते हैं.''

RESEARCH ON AGRICULTURE SOIL
जल वायु परिवर्तन और असुंतलित खाद कमी की बड़ी वजह (Etv Bharat)

कितनी होना चाहिए मिट्टी में कार्बन पदार्थ की मात्रा?

ऑर्गेनिक कार्बन सामान्यतौर पर किसी भी उपजाऊ मिट्टी में 5 प्रतिशत होना चाहिए लेकिन वैज्ञानिकों के पिछले शोधों में पाया गया है कि ऐसा होना संभव नहीं है और इसलिए किसी भी खेती युक्त भूमि की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की उपलब्धता हर हाल में कम से कम 0.75 प्रतिशत होना ही चाहिए. लेकिन हालिया रिसर्च में ये पाया गया है कि भारत की 70 फीसदी मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 प्रतिशत से भी कम है.

जल वायु परिवर्तन और असुंतलित खाद कमी की बड़ी वजह

इस शोध में शामिल रहे प्रो. अरविंद शुक्ला के अनुसार, '' कार्बन पदार्थ की कमी मिट्टी में लगातार गलत तरीके से खेती करने से घट रहा है. इसके साथ ही उनका कहना है कि, ऑर्गेनिक कार्बन के घटने की सबसे बड़ी वजह जल वायु परिवर्तन है. जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो खुले खेत में जहां फसल नहीं होती, गर्मी की वजह से कार्बन पदार्थ जल जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह मिट्टी की ऊपरी सतह में ही दो इंच तक मौजूद रहता है.''

Depleting Organic Carbon
देश की 70 फीसदी मिट्टी में तेजी से घट रहा ऑर्गेनिक कार्बन (Etv Bharat)

पानी के साथ बह जाता है ऑर्गेनिक कार्बन

ऑर्गेनिक कार्बन के कम होने का दूसरा बड़ा कारण ऐसी भूमि है जो ऊबड़खाबड़ हैं या मिट्टी रेतीली हो. ऐसी भूमि पर कार्बन पदार्थ पानी या बारिश के साथ बह जाते हैं. इसके साथ ही तीसरी स्थिति तब बनती है जब खेती में असंतुलित खाद का उपयोग किया जाता है. तब फसल की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती पौध की जड़े ठीक से विकसित नहीं होती ऐसी स्थिति में जड़ों में ऑर्गेनिक कार्बन का योगदान जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है.

देश के 620 जिलों से इकट्ठा किए ढाई लाख सैंपल

प्रोफेसर अरविंद शुक्ला ने बताया, '' इस रिसर्च के लिए पूरे भारत के 29 राज्यों से 620 जिलो के 2 लाख 54 हजार मृदाओं के जीपीएस बेस्ड सैंपल इकट्ठा किए गए, जिनकी जांच करने पर पाया गया कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कुछ भाग, हिमालयन रीजन के कुछ भाग और साउथ केरल के तटीय भागों को छोड़कर अधिकतर जमीनों में ऑर्गेनिक कार्बन की भारी कमी है. कहा जाए तो स्थिति भयावय है. इसलिए अब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है.''

scindia university soil research mp news
सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की रिसर्च में खुलासा (Etv Bharat)

क्यों जरूरी है ऑर्गेनिक कार्बन?

फसल में पोषक तत्वों की उपलब्धता ऑर्गेनिक कार्बन के जरिए ही पूरी होती है. इससे जल धारण की क्षमता और पोषक तत्वों की क्षमता अच्छी होती है. जिन मृदाओं में कार्बन पदार्थ कम होता है, उनमें जल धारण की क्षमता भी कम हो जाती है. पोषक तत्व को शोषण करने की क्षमता भी कम हो जाती है. इसलिए ऑर्गेनिक कार्बन को अच्छी स्थिति में बनाए रखना बेहद जरूरी है.

देश में राजस्थान, मध्यप्रदेश में ग्वालियर की हालत सबसे खराब

देश में सबसे ज्यादा चिंताजनक हालत राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में हैं. राजस्थान के कई इलाकों की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 0.25 प्रतिशत से भी कम मिला है. इसके बाद मध्यप्रदेश का ग्वालियर-चंबल इलाका है, जहां 0.2 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत ही कार्बन पदार्थ पाया गया. इसके बाद गुजरात का मोरबी और इसके आसपास के क्षेत्र में भी 0.25 प्रतिशत से कम कार्बन पदार्थ पाया गया है. वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी यह कुछ हद तक कम है. हालांकि, यहां कई इलाकों में ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से 0.75 प्रतिशत के बीच है.

soil status in india
देश में राजस्थान, मध्यप्रदेश में ग्वालियर की हालत सबसे खराब (Source- Professor Arvind Kumar Shukla)

इंसानों के लिए किस तरह नुकसानदायक मिट्टी में कार्बन पदार्थ की कमी?

मुख्य रूप से कार्बन पदार्थ की कमी फसलों के लिए नुकसानदायक है. लेकिन इंसानों को भी यह प्रभावित कर सकती है. इंसानों के लिए फसलों में पोषक तत्वों कमी होना भोजन में पोषक तत्वों की कमी लाता है और ये शरीर के लिए नुकसानदायक होता है. इसके साथ ही जब जमीन में कार्बन पदार्थ कम होगा तो किसान के खेत में खाद की वजह से उर्वरकता भी कम हो जाती है. और जब फसल में पानी भी लगाया जाता है तो फसल में पानी का अवशोषण क्षमता भी कम होती है. इस दशा में ज़्यादा खाद और ज़्यादा पानी देना पड़ता है ऐसे में फसल की लागत ज़्यादा आएगी जिससे खर्च बढ़ेगा और आर्थिक नुकसान भी होगा.

कार्बन पदार्थ की कहां कितनी कमी?

ताजा रिसर्च के मुताबिक मिट्टी में कार्बन पदार्थ की स्थिति जानने के लिए सैंपलिंग कराई गई.

  • 29 राज्यों के 620 जिलों से 2,54,000 मृदाओं के सैंपल लिए गए.
  • रिसर्च में पाया गया कि 70 फीसदी मृदा में कार्बन पदार्थ की कमी.
  • राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में 0.25 प्रतिशत से भी कम ऑर्गेनिक कार्बन.
  • मध्यप्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्र 0.2 से 0.3 प्रतिशत.
  • गुजरात के कुछ इलाकों में भी 0.25 प्रतिशत मिला कार्बन पदार्थ.
  • उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हिमालयन रीज़न और दक्षिण केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर उतर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित बाकी सभी प्रदेशों की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की औसत मात्रा 0.5 प्रतिशत से कम.
Last Updated : December 5, 2025 at 2:28 PM IST

RESEARCH ON AGRICULTURE SOIL
CARBON DEFICIENCY IN SOIL
MADHYA PRADESH NEWS
GWALIOR SCINDIA UNIVERSITY
DEPLETING ORGANIC CARBON

