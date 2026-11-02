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एमटीएस कर्मचारियों के आश्रितों को भी मिलेगी नौकरी, एमसीडी ने 46 परिवारों को दिए नियुक्ति पत्र

एमटीएस कर्मचारियों के आश्रितों को मिला नियुक्ति पत्र ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने कर्मचारियों के हित में एक नई पहल करते हुए अब एमटीएस (पब्लिक हेल्थ) कर्मचारियों के दिवंगत होने पर उनके आश्रितों को भी करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इसी कड़ी में सोमवार को महापौर प्रवेश वाही ने निगम मुख्यालय स्थित सत्य नारायण बंसल सभागार में दिवंगत निगम कर्मचारियों के 46 आश्रितों को जनस्वास्थ्य विभाग में एमटीएस के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपे.