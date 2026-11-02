एमटीएस कर्मचारियों के आश्रितों को भी मिलेगी नौकरी, एमसीडी ने 46 परिवारों को दिए नियुक्ति पत्र
दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों के प्रति संवेदनशील है. निगम कर्मचारियों की हरसंभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है.
Published : November 2, 2026 at 9:01 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने कर्मचारियों के हित में एक नई पहल करते हुए अब एमटीएस (पब्लिक हेल्थ) कर्मचारियों के दिवंगत होने पर उनके आश्रितों को भी करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इसी कड़ी में सोमवार को महापौर प्रवेश वाही ने निगम मुख्यालय स्थित सत्य नारायण बंसल सभागार में दिवंगत निगम कर्मचारियों के 46 आश्रितों को जनस्वास्थ्य विभाग में एमटीएस के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपे.
महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों के प्रति संवेदनशील है. निगम कर्मचारियों की हरसंभव सहायता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी के असमय निधन के बाद उसके परिवार को आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में करुणामूलक आधार पर नियुक्ति परिवार को सहारा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है.
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महापौर ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले जनस्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 4,000 एमटीएस (पब्लिक हेल्थ) कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन के तहत वेतन जारी किया था. इसके अलावा निगम में 1,467 सफाई कर्मचारियों को नियमित भी किया गया है. उन्होंने कहा कि करुणामूलक आधार पर सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्तियां दी गई हैं.
प्रवेश वाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निगम कर्मचारियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहा है. निगम के कर्मचारी दिल्ली की सफाई व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनके परिश्रम और योगदान को देखते हुए उनके हितों का ध्यान रखना निगम की जिम्मेदारी है. कार्यक्रम में उप महापौर डॉ. मोनिका पंत, नेता सदन जय भगवान यादव, डीडीए सदस्य राजीव बब्बर, निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक रावत सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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