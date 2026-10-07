ETV Bharat / state

वियतनाम में मारे गये प्रवासी कामगार के आश्रितों को मिली सहायता राशि, सीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई

मंत्री संजय प्रसाद यादव और राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने राजा कुमार वर्मा के परिजनों से मुलाकात की ( Etv Bharat )

रांचीः वियतनाम में सड़क दुर्घटना में मारे गये रांची के कैलास नगर निवासी स्व. राजा कुमार वर्मा के आश्रितों को 'मुख्यमंत्री झारखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान' योजना के अंतर्गत 5 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई है.

यह सहायता राशि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और राज्यसभा सांसद महुआ माजी के द्वारा दिवंगत के परिजनों को सौंपी गई. इस मौके पर श्रम मंत्री ने राजा कुमार वर्मा के निधन पर दुख जताते हुए शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दिया.

बता दें कि राजा कुमार वर्मा वियतनाम में योग प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जहां एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के उपरांत इलाज के दौरान उनका निधन बीते दिनों हो गया था. परिजनों द्वारा पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने के लिए राज्य सरकार से गुहार लगाई गयी थी.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर रांची लगाया गया पार्थिव शरीर

योग शिक्षक राजा कुमार वर्मा का वियतनाम में निधन होने के बाद उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पार्थिव शरीर लाने के लिए गुहार लगाई थी. इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने त्वरित कार्रवाई की और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार तथा हनोई (वियतनाम) स्थित भारतीय दूतावास से निरंतर समन्वय स्थापित कर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कराई गईं.