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धनबाद में जनता मजदूर संघ के बैनर तले मृतकों के आश्रितों का सामूहिक उपवास शुरू, बीसीसीएल में SOP लागू करने की मांग

धनबाद में बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठे जनता मजदूर संघ के सदस्य और आश्रित. ( फोटो-ईटीवी भारत )