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चारधाम यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने पर जोर, लोकभवन में स्वास्थ्य-सड़क सुरक्षा पर हुआ मंथन

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. जिसके तहत यात्रा से जुड़े विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद में जुटे हैं. चारधाम यात्रा के दौरान आस्था के साथ जिम्मेदारी का संदेश देने के साथ ही स्वास्थ्य एवं सड़क सुरक्षा को लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की ओर सेमिनार का आयोजन किया गया. लोकभवन में आयोजित सेमिनार में "चारधाम यात्रा के दौरान चिकित्सा समस्याएं और सड़क दुर्घटना सुरक्षा उपाय" विषय पर चर्चा की गई. इस दौरान तमाम विशेषज्ञों ने ऊंचाई पर होने वाली बीमारी (हाई एल्टीट्यूड सिकनेस) से बचाव और पूर्व तैयारी समेत अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी साझा की.

इस दौरान सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए “पिलग्रिमेज एजुकेशन हैंडबुक” का विमोचन भी किया गया. जिस पुस्तक में चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की ओर से बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है. वहीं, सेमिनार में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़े लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि संगोष्ठी आस्था और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मानव जीवन की रक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. उन्होंने इस आयोजन के लिए विश्वविद्यालय को बधाई दी. साथ ही कहा कि आस्था के साथ सावधानी चारधाम यात्रा का मूलमंत्र होना चाहिए.

यात्रियों को चाहिए कि वे यात्रा से पहले स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं, विशेष रूप से बुजुर्ग व्यक्ति चिकित्सकीय सलाह लेकर ही यात्रा करने के लिए आए. इसके लिए जागरूक और प्रेरित किया जाना जरूरी है. उत्तराखंड के पर्वतीय मार्ग जितने सुंदर हैं, उतने ही संवेदनशील भी जो दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ाते हैं, इस के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है. सड़क दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं. उन्होंने आपातकालीन चिकित्सा तंत्र को और अधिक बेहतर बनाने और ट्रॉमा केयर पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है.