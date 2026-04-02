चारधाम यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने पर जोर, लोकभवन में स्वास्थ्य-सड़क सुरक्षा पर हुआ मंथन
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही है. श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य एवं सड़क सुरक्षा को लेकर मंथन जारी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 2, 2026 at 8:39 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. जिसके तहत यात्रा से जुड़े विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद में जुटे हैं. चारधाम यात्रा के दौरान आस्था के साथ जिम्मेदारी का संदेश देने के साथ ही स्वास्थ्य एवं सड़क सुरक्षा को लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की ओर सेमिनार का आयोजन किया गया. लोकभवन में आयोजित सेमिनार में "चारधाम यात्रा के दौरान चिकित्सा समस्याएं और सड़क दुर्घटना सुरक्षा उपाय" विषय पर चर्चा की गई. इस दौरान तमाम विशेषज्ञों ने ऊंचाई पर होने वाली बीमारी (हाई एल्टीट्यूड सिकनेस) से बचाव और पूर्व तैयारी समेत अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी साझा की.
इस दौरान सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए “पिलग्रिमेज एजुकेशन हैंडबुक” का विमोचन भी किया गया. जिस पुस्तक में चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की ओर से बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है. वहीं, सेमिनार में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़े लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि संगोष्ठी आस्था और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मानव जीवन की रक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. उन्होंने इस आयोजन के लिए विश्वविद्यालय को बधाई दी. साथ ही कहा कि आस्था के साथ सावधानी चारधाम यात्रा का मूलमंत्र होना चाहिए.
यात्रियों को चाहिए कि वे यात्रा से पहले स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं, विशेष रूप से बुजुर्ग व्यक्ति चिकित्सकीय सलाह लेकर ही यात्रा करने के लिए आए. इसके लिए जागरूक और प्रेरित किया जाना जरूरी है. उत्तराखंड के पर्वतीय मार्ग जितने सुंदर हैं, उतने ही संवेदनशील भी जो दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ाते हैं, इस के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है. सड़क दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं. उन्होंने आपातकालीन चिकित्सा तंत्र को और अधिक बेहतर बनाने और ट्रॉमा केयर पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है.
हृदय रोग विशेषज्ञ पद्मश्री प्रो. (डॉ) एससी मनचंदा ने यात्रियों के लिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां साझा की. उन्होंने कहा कि यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं, ऊंचाई पर धीरे-धीरे चढ़ाई करें और शुरू में 1-2 दिन कम ऊंचाई पर रुककर शरीर को अनुकूल होने का समय दें. साथ ही डॉ. मनचंदा ने कहा कि मानसिक शांति के लिए योग एवं ध्यान भी काफी उपयोगी है. यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करनी चाहिए, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर एवं रक्तचाप की जांच करते रहना, दवाइयों का सेवन नियमित रूप से करना और किसी भी चेतावनी लक्षण की स्थिति में निकटतम चिकित्सा सुविधा से तत्काल संपर्क करना चाहिए.
मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के डॉ. पंकज ने पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पर कहा कि सुरक्षित ड्राइविंग, मार्गों की भौगोलिक चुनौतियों और सतर्कता के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने दुर्घटना के बाद तत्काल दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी. साथ ही बताया कि समय पर और सही प्राथमिक उपचार कई बार गंभीर स्थिति को नियंत्रित कर जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. एम्स, गोरखपुर के ऑर्थाेपेडिक विभाग के एचओडी डॉ. आशुतोष तिवारी ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली न्यूरोलॉजिकल समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की. इस दौरान सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए “पिलग्रिमेज एजुकेशन हैंडबुक” का विमोचन भी किया गया. जिस पुस्तक में चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की ओर से बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है.
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