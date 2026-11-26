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VRS के आवेदन पर विचार करते समय विभागीय कार्यवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर विचार करते समय उसके खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही और उसके निष्कर्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई में सजा का आदेश पारित हो चुका हो, वहां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर पुनर्विचार का प्रश्न ही नहीं उठता.

क्या बोली अदालत?

सेवा विवाद से जुड़े इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में कार्यरत किसी अधिकारी या कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित आवेदनों का आकलन अलग-थलग रूप से नहीं किया जा सकता. जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो, या वह किसी सजा के साथ समाप्त हो चुकी हो तो उस स्थिति को पूरी तरह संज्ञान में लेना आवश्यक होता है.