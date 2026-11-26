VRS के आवेदन पर विचार करते समय विभागीय कार्यवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
PATNA High Court: स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने अहम टिप्पणी की है. रिपोर्ट- आनंद वर्मा
Published : November 26, 2026 at 6:33 PM IST
पटना: गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर विचार करते समय उसके खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही और उसके निष्कर्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई में सजा का आदेश पारित हो चुका हो, वहां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर पुनर्विचार का प्रश्न ही नहीं उठता.
क्या बोली अदालत?
सेवा विवाद से जुड़े इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में कार्यरत किसी अधिकारी या कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित आवेदनों का आकलन अलग-थलग रूप से नहीं किया जा सकता. जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो, या वह किसी सजा के साथ समाप्त हो चुकी हो तो उस स्थिति को पूरी तरह संज्ञान में लेना आवश्यक होता है.
अनुशासनात्मक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य
हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवा में अनुशासन, जवाबदेही और शुचिता बनाए रखना है. यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप अधिकारी या कर्मचारी को सजा मिल चुकी है तो सजा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर दोबारा विचार करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती. ऐसा करना अनुशासनात्मक व्यवस्था, प्रशासनिक अनुशासन और सेवा नियमों की भावना के प्रतिकूल होगा.
नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो
इसके अतिरिक्त, सेवा नियमों के अंतर्गत विभागीय प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और गंभीरता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि लंबित मामलों और अंतिम दंड आदेशों को सेवानिवृत्ति संबंधी हर निर्णय का आधार बनाया जाए और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो.
तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर पुनर्विचार नहीं
सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित आवेदनों पर निर्णय लेते समय सक्षम प्राधिकारी को संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध लंबित अथवा पूरी हो चुकी विभागीय कार्यवाही और उसके परिणाम पर विचार करना होगा. जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही में सजा सुनाई जा चुकी हो, वहां पहले दिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर पुनर्विचार का प्रश्न ही नहीं उठता.
इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी कर्मचारी अनुशासनात्मक दंड या विभागीय उत्तरदायित्व से बचने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से रास्ता न बना सके. पटना हाईकोर्ट की यह स्थिति स्पष्ट करती है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामों से ऊपर नहीं है. जहां सजा का आदेश प्रभावी हो चुका हो, वहां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर पुनर्विचार की मांग का कोई औचित्य नहीं बचता.
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