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यूपी में विभागीय जांच प्रक्रिया अब और अधिक होगी निष्पक्ष, समाज कल्याण विभाग ने लागू किया तय प्रारूप

समाज कल्याण विभाग ने लागू किया तय प्रारूप. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : जीरो टॉलरेंस की नीति और जवाबदेही को लेकर समाज कल्याण विभाग ने आरोप की जांच के लिए जांच एवं दंड निर्धारण की प्रक्रिया अलग कर दी है. इस बावत विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत होने वाली विभागीय जांचों के लिए मानकीकृत प्रारूप और 10 बिंदुओं की अनिवार्य जांच सूची लागू कर दी है.

विशेष सचिव प्रवीण मिश्र की ओर से जारी शासनादेश में नए मानकीकृत प्रारूप के तहत जांच अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का विधिवत अभिलेखीकरण करना होगा. जिससे जांच आख्या की गुणवत्ता बेहतर हो और शासन स्तर पर मामलों के परीक्षण में भी स्पष्टता आएगी.