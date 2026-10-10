यूपी में विभागीय जांच प्रक्रिया अब और अधिक होगी निष्पक्ष, समाज कल्याण विभाग ने लागू किया तय प्रारूप
समाज कल्याण विभाग ने विभागीय जांचों के लिए मानकीकृत प्रारूप और 10 बिंदुओं की अनिवार्य जांच सूची लागू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:09 PM IST
लखनऊ : जीरो टॉलरेंस की नीति और जवाबदेही को लेकर समाज कल्याण विभाग ने आरोप की जांच के लिए जांच एवं दंड निर्धारण की प्रक्रिया अलग कर दी है. इस बावत विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत होने वाली विभागीय जांचों के लिए मानकीकृत प्रारूप और 10 बिंदुओं की अनिवार्य जांच सूची लागू कर दी है.
विशेष सचिव प्रवीण मिश्र की ओर से जारी शासनादेश में नए मानकीकृत प्रारूप के तहत जांच अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का विधिवत अभिलेखीकरण करना होगा. जिससे जांच आख्या की गुणवत्ता बेहतर हो और शासन स्तर पर मामलों के परीक्षण में भी स्पष्टता आएगी.
हर आरोप का होगा स्वतंत्र और साक्ष्य आधारित परीक्षण : नई व्यवस्था के तहत आरोपपत्र में दर्ज प्रत्येक आरोप का अलग-अलग परीक्षण किया जाएगा. जांच अधिकारी को आरोप, संबंधित अधिकारी के उत्तर, उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के साथ मौखिक सुनवाई का विवरण भी दर्ज करना होगा. इसके आधार पर प्रत्येक आरोप के संबंध में स्पष्ट और कारणयुक्त निष्कर्ष दिया जाएगा. इससे विभागीय जांच प्रक्रिया अधिक तथ्यपरक और निष्पक्ष बनेगी.
जांच में दस बिंदु करने होंगे शामिल : रिपोर्ट भेजते समय जांच अधिकारी को जांच आख्या के साथ 10 बिंदुओं की अनिवार्य जांच सूची और अनुपालन प्रमाण-पत्र संलग्न करना जरूरी होगा. इसमें आरोपपत्र की तामीली, लिखित उत्तर, अभिलेखों के निरीक्षण का अवसर, गवाहों की जिरह और मौखिक सुनवाई सहित आवश्यक प्रक्रियाओं का विवरण शामिल होगा. निर्धारित प्रक्रियाओं का पूरा पालन नहीं होने पर जांच आख्या को वापस कर दिया जाएगा.
जांच और दंड निर्धारण की भूमिका होगी स्पष्ट : विभाग ने जांच अधिकारी की भूमिका भी स्पष्ट कर दी है. जांच अधिकारी उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर आरोपों के सिद्ध, आंशिक रूप से सिद्ध या असिद्ध होने का निष्कर्ष देंगे. दंड के संबंध में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार लिया जाएगा.
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