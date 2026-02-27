ETV Bharat / state

आबकारी घोटाला मामले में CBI के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में फैसला सुनाने वाले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी करने का आदेश देते हुए सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय जांच का आदेश दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने कहा कि चार्जशीट में काफी विरोधाभास हैं. हजारों पेजों की चार्जशीट में जो तथ्य पेश किए गए हैं वे गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते. अभियोजन पक्ष पूरी तरह आरोप साबित करने में विफल रहा. कोई आपराधिक साजिश का साक्ष्य नहीं मिला.

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मनीष सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे. अरविंद केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन जेल में रहे. अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को तब रिहा हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत दी.

जज ने सुनवाई के दौरान कई बार सीबीआई पर नाराजगी जताई औऱ सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जो दस्तेवज दिए वे चार्जशीट से मेल नहीं खाते हैं. बता दें कि कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 12 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि केजरीवाल सरकारी काम कर रहे थे. इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि केजरीवाल ने किसी से कहा हो कि साउथ लॉबी से पैसे मांगे. हरिहरन ने कहा कि केजरीवाल का नाम पहले तीन चार्जशीट में नहीं था. उनका नाम चौथे पूरक चार्जशीट में लाया गया.

साउथ ग्रुप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर नाराज़गी जताई:

जज ने सीबीआई द्वारा साउथ ग्रुप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा मेरे मन में ये भी चिंता थी कि साउथ ग्रुप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया. ये सही नहीं है. अगर सीबीआई यही चार्जशीट चेन्नई में फाइल करती तो क्या साउथ ग्रुप लिखती? किसने ये शब्द बनाया?

इस पर सीबीआई ने कहा ये कई आरोपियों के लिए साझा शब्द था इस पर जज ने कहा कि अमेरिका में एक केस इसलिए खारिज कर दिया गया कि क्योंकि डोमिनिक समूह के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया था. मेरा मानना है कि साउथ ग्रुप जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था.

