ETV Bharat / state

थानेदार ने पत्नी के साथ बनाया रील्स! शुरू हुई हाई लेवल जांच

पलामू: हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सोनू चौधरी एक रील को लेकर विवाद में आ गए हैं. इंस्पेक्टर सोनू चौधरी ने अपनी पत्नी के साथ के साथ गणतंत्र दिवस के दिन रील बनाया था. यह रील थाना परिसर में ही बनाया गया था और वर्दी में बनाया गया था.

रील में इंस्पेक्टर सोनी चौधरी अपनी पत्नी को यूनिफॉर्म में पत्नी टोपी पहनते हुए नजर आए और डांस करते हुए नजर आए. इसके वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. पूरे मामले में इंस्पेक्टर सोनू चौधरी के खिलाफ जांच बिठाई गई है. हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब (आईपीएस) के नेतृत्व में जांच शुरू की गई है. जांच रिपोर्ट के बाद इंस्पेक्टर सोनू चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

एसपी रीष्मा रमेशन ने इस बात की पुष्टि की है कि थाना प्रभारी के खिलाफ जांच शुरू की गई है और अगर वह इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. इंस्पेक्टर सोनू चौधरी पिछले कुछ महीनों से पलामू के हुसैनाबाद के प्रभारी के पद पर तैनात हैं इससे पहले सोनू चौधरी पलामू के चैनपुर थानेदार चुके हैं.

सोनू चौधरी 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर थे और 2024 में प्रमोशन लेकर इंस्पेक्टर बने हैं. ये जिस इलाके में तैनात हैं वह बिहार से सटा हुआ सोन का किनारा है. हुसैनाबाद का इलाका नक्सल अन्य गतिविधि के लिए चर्चित रहा है.