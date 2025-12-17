ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- विभागीय जांच में आरोप साबित नहीं होने पर आपराधिक मुकदमा चलाना गलत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय जांच में निर्दोष साबित होने वाले कर्मचारी के खिलाफ़ मुकदमे की कार्रवाई रद्द की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ़ लगे आरोप विभागीय जांच में साबित नहीं होते है तो उन्हीं आरोपों पर आपराधिक कार्यवाही कीआपराधिक मामला आधारित है, को जारी रखना अनुचित है. यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. पार्थ राज सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है.

2022 में FIR दर्ज हुई थी: याची सोनभद्र में ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत है. उस पर सीमेंट की बेंच खरीदने में भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगा था. आरोप था कि उन्होंने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर ऊंची दरों पर सीमेंट की बेंचें खरीदीं और भुगतान के बावजूद सभी बेंचे नहीं बनाई गईं. इस संबंध में वर्ष 2022 में थाना दुद्धी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. याची ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग में याचिका दायर की.

विभागीय जांच में आरोप सिद्ध नहीं हुए: याची के अधिवक्ता विभु राय ने दलील दिया कि विभागीय जांच में आरोप सिद्ध नहीं हुए और रिकवरी आदेश भी रद्द हो चुका है. इसलिए उन्हीं आरोपों पर आधारित आपराधिक कार्यवाही और आरोप पत्र कानूनन गलत हैं. कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र द्वारा की गई विस्तृत विभागीय जांच में याची पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो सके थे. हाईकोर्ट ने पहले ही एक रिट याचिका के माध्यम से याची के खिलाफ जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया था और प्रशासन को निर्देश दिया था कि वसूली गई राशि ब्याज के साथ वापस की जाए.

आपराधिक मुकदमा चलाना न्यायसंगत नहीं: कोर्ट ने कहा कि पुलिस विवेचना स्वतंत्र रूप से नहीं की गई थी, बल्कि वह पूरी तरह से पुरानी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर आधारित थी. कोर्ट ने कहा कि हालांकि विभागीय जांच और आपराधिक कार्यवाही का क्षेत्र अलग-अलग होता है, लेकिन इस तरह के मामलों में जहां साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को विभागीय स्तर पर बरी कर दिया गया हो, वहां आपराधिक मुकदमा चलाना न्यायसंगत नहीं है. कोर्ट ने याची के विरुद्ध वाराणसी की विशेष अदालत (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में लंबित संपूर्ण कार्यवाही, आरोप पत्र और समन आदेश को रद्द कर दिया है.

