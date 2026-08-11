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हमीरपुर में बच्चा चोरी के आरोपी SDO पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी

हमीरपुर: कानपुर के सरकारी अस्पताल से बच्चा चोरी कराने की साजिश के आरोप में पुलिस ने बिजली विभाग के सब डिवीजन ऑफिसर (SDO) आरके वर्मा को गिरफ्तार किया है. आरोपी एसडीओ की तैनाती हमीरपुर के मौदहा में था.

आरके वर्मा को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. न्यायालय ने उन्हें सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की सूचना विभाग को WhatsApp के माध्यम से दी गई थी. विभाग अब न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने का इंतजार कर रहा है.



आरके वर्मा के जेल जाने के बाद विद्युत विभाग ने मौदहा उपखंड का अतिरिक्त प्रभार सुमेरपुर के SDO महेंद्र प्रताप को सौंप दिया है. अब महेंद्र प्रताप सुमेरपुर के साथ मौदहा विद्युत उपखंड का काम भी देखेंगे.



अधीक्षण अभियंता ज्ञान सिंह यादव के अनुसार, आरके वर्मा करीब 10 महीने से मौदहा में SDO के पद पर तैनात थे. इस दौरान उनके खिलाफ विभाग को कोई शिकायत नहीं मिली थी. एसई ने बताया कि करीब पांच दिन पहले भी उनसे काम के सिलसिले में बातचीत हुई थी. उनके अनुसार, वर्मा काम के प्रति गंभीर थे और अपना काम ठीक से करते थे.



आपको बता दे कि घाटमपुर पुलिस के अनुसार, 10 मई की रात घाटमपुर सीएचसी में एएनएम गीता ने नवजात चोरी करने का प्रयास किया था, हालांकि, अस्पताल कर्मियों ने उसे पकड़ लिया. मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने एएनएम और SDO के बीच संपर्क की जानकारी मिलने के बाद उसकी कॉल डिटेल (CDR) निकलवाई.