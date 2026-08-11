हमीरपुर में बच्चा चोरी के आरोपी SDO पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी
10 मई की रात घाटमपुर सीएचसी से एएनएम गीता ने नवजात चोरी करने का प्रयास किया था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 8:29 PM IST
हमीरपुर: कानपुर के सरकारी अस्पताल से बच्चा चोरी कराने की साजिश के आरोप में पुलिस ने बिजली विभाग के सब डिवीजन ऑफिसर (SDO) आरके वर्मा को गिरफ्तार किया है. आरोपी एसडीओ की तैनाती हमीरपुर के मौदहा में था.
आरके वर्मा को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. न्यायालय ने उन्हें सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की सूचना विभाग को WhatsApp के माध्यम से दी गई थी. विभाग अब न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने का इंतजार कर रहा है.
आरके वर्मा के जेल जाने के बाद विद्युत विभाग ने मौदहा उपखंड का अतिरिक्त प्रभार सुमेरपुर के SDO महेंद्र प्रताप को सौंप दिया है. अब महेंद्र प्रताप सुमेरपुर के साथ मौदहा विद्युत उपखंड का काम भी देखेंगे.
अधीक्षण अभियंता ज्ञान सिंह यादव के अनुसार, आरके वर्मा करीब 10 महीने से मौदहा में SDO के पद पर तैनात थे. इस दौरान उनके खिलाफ विभाग को कोई शिकायत नहीं मिली थी. एसई ने बताया कि करीब पांच दिन पहले भी उनसे काम के सिलसिले में बातचीत हुई थी. उनके अनुसार, वर्मा काम के प्रति गंभीर थे और अपना काम ठीक से करते थे.
आपको बता दे कि घाटमपुर पुलिस के अनुसार, 10 मई की रात घाटमपुर सीएचसी में एएनएम गीता ने नवजात चोरी करने का प्रयास किया था, हालांकि, अस्पताल कर्मियों ने उसे पकड़ लिया. मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने एएनएम और SDO के बीच संपर्क की जानकारी मिलने के बाद उसकी कॉल डिटेल (CDR) निकलवाई.
पुलिस का आरोप है कि SDO ने एएनएम को पांच लाख रुपये का लालच देकर नवजात चोरी कराने की साजिश रची थी. जांच के बाद पुलिस ने SDO को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.
SDO की गिरफ्तारी के बाद से मौदहा कस्बे में मामले को लेकर चर्चाओं का दौर है. गल्ला मंडी स्थित उनके सरकारी आवास पर मौजूद बबलू नाम के युवक ने SDO को साजिश का शिकार बताया. उसका दावा था कि SDO की दो बेटियां और एक तीन माह का बेटा है, ऐसे में वह बच्चा चोरी की साजिश क्यों रचेंगे.
हालांकि, तीन माह के बेटे होने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. अधीक्षण अभियंता ने अपनी जानकारी के आधार पर SDO की दो बेटियां होने की बात कही है और बेटे की जानकारी से इनकार किया है. पुलिस की जांच में बेटे की चाहत को कथित साजिश का कारण बताया गया है.
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