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UP के अलग-अलग जिलों में तैनात 26 डॉक्टर बर्खास्त, 9 पर विभागीय कार्रवाई; जानें कारण

UP के अलग-अलग जिलों में 26 डॉक्टर बर्खास्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )