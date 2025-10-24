ETV Bharat / state

दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण इलाकों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए चलाए तीन प्रोजेक्ट

सीमावर्ती इलाकों में दूरसंचार विभाग ने 119 मोबाइल बीटीएस प्लान किए गए हैं. जिनसे 121 गांवों में 4G मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलेगी.

Mobile Connectivity In Rural Areas
दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक चौहान (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 5:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में 4G मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी मुहैया करवाने के लिए दूरसंचार विभाग तीन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. इसके लिए 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट, 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट बॉर्डर आउटपोस्ट और आकांक्षी जिला प्रोजेक्ट चला रही है. इनमें सबसे अहम बॉर्डर इलाकों में 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी मुहैया करवाने का प्रोजेक्ट है, जिसे 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट बॉर्डर आउटपोस्ट नाम दिया गया है.

दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक मुकेश कुमार चौहान ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत सीमावर्ती इलाकों में कुल 119 मोबाइल बीटीएस प्लान किए गए हैं. जिनसे 121 गांवों में 4G मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलेगी. उनका कहना है कि इनमें से 69 बीटीएस शुरू किए जा चुके हैं. जिनसे कुल 71 गांवों में मोबाइल सेवा प्रदान की जा रही है. बाकि जगहों पर काम तेजी से चल रहा है.

पढ़ें : साइबर ठगी से बचाने वाला 'संचार साथी', चोरी या गुम हुए मोबाइल को करवा सकते हैं ब्लॉक, ये सुविधाएं उपलब्ध

सैचुरेशन प्रोजेक्ट में सुदूरवर्ती गांवों का चयन: उन्होंने बताया कि 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत उन सुदूरवर्ती गांवों को चिह्नित किया गया है. जहां किसी भी प्रकार की मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है. इसके तहत 1,357 मोबाइल बीटीएस प्लान किए गए हैं. जिनसे 1,613 गांवों में 4G मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलेगी. इनमें से 1,248 मोबाइल बीटीएस शुरू कर दिए गए हैं. जिनसे 1,478 गांवों में मोबाइल सेवा मुहैया करवाई जा रही है.

आकांक्षी जिला प्रोजेक्ट में 68 गांव चिह्नित: उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिला प्रोजेक्ट के तहत 61 मोबाइल बीटीएस प्लान किए गए हैं. जिनसे 68 गांवों में 4G मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलेगी. इनमें से 55 बीटीएस शुरू किए जा चुके हैं. जिनसे 62 गांवों में लोगों को मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिल रही है.

राजस्थान में लगे 900 से ज्यादा टावर: उनका कहना है कि दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना में तेजी लाने और देशभर में एक समान राइट ऑफ वे शुल्क लागू करने के लिए दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 बनाए गए हैं. जिन्हें 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है. राज्य सरकार और दूरसंचार विभाग ने टावर स्थापित करने और भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए पोर्टल विकसित किया है. राजस्थान में इस कड़ी में छह महीने में 900 से ज्यादा टावर स्थापित किए गए हैं.

TAGGED:

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
4G NETWORK
MOBILE NETWORK
MOBILE TOWER
MOBILE CONNECTIVITY IN RURAL AREAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: भारत के अंतरिक्ष भविष्य के लिए ISRO का दृष्टिकोण: गगनयान, चंद्रयान-4, और उससे आगे

पेट का अल्सर क्यों और कैसे होता है? जानें इसके लक्षण और बचने के उपाय

गीजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें कितने लीटर का गीजर आपके परिवार के लिए रहेगा परफेक्ट

1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकों में ये नियम, जानें इनका कितना पड़ेगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.