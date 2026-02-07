ETV Bharat / state

पहाड़ों पर भी तेज़ होगी इंटरनेट की चाल, दूरसंचार विभाग ने 26 GHz बैंड पर शुरू किया 5G परीक्षण

हिमाचल में 26 GHz बैंड पर 5G परीक्षण ( कॉन्सेप्ट इमेज )

शिमला: इंटरनेट के युग में आज तेज इंटरनेट कनेक्शन हर किसी की जरूरत बन गया है. अच्छी और तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी का सीधा मतलब है काम में तेज़ी और बेहतर कार्य कुशलता. जल्द ही पहाड़ी राज्य में भी इंटरनेट और रफ़्तार पकड़ने वाला है. संचार मंत्रालय के अधीन आने वाले दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. राज्य में बेहतर 5G कनेक्टिविटी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन ने 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पर 5G सेवाओं से संबंधित रोलआउट परीक्षण प्रक्रिया शुरू कर दिया है. इससे राज्य में 5G सेवाओं की क्वॉलिटी बढ़ेगी और अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से इसका असर देखने को मिलेगा. राज्य के इन दो शहरों में किया गया परीक्षण प्रदेश में 5G सर्विसेज 26 गीगाहर्ट्ज़(GHz) फ्रिक्वेंसी बैंड पर चलाने के लिए तैयारी की जा रही है. पहले चरण में राज्य के दो शहरों हमीरपुर और ऊना में इसका परीक्षण किया गया है. केंद्रीय दूरसंचार विभाग हिमाचल प्रदेश के अपर महानिदेशक अनिल कुमार गुप्ता और सहायक महानिदेशक नीरज ने ऊना और हमीरपुर में 26 GHz फ्रिक्वेंसी बैंड पर शुरू की गई 5G सेवाओं का विस्तृत परीक्षण किया. राज्य में भारती एयरटेल टेलिकॉम कंपनी ने 26 GHz फ्रिक्वेंसी बैंड पर 5G सेवाओं शुरू की हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश में 5G नेटवर्क का विस्तार कर डिजिटल कनेक्टिविटी को और अधिक मज़बूत किया जाएगा. हिमाचल के डिजिटल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम