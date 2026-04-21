दूरसंचार विभाग का दावा: मोबाइल टॉवर से निकलने वाली तरंगें नहीं होती हैं हानिकारक
उत्तर प्रदेश (पूर्व) एलएसए के अपर महानिदेशक दूरसंचार अरुण कुमार वर्मा का कहना है कि मोबाइल टॉवरों से उत्सर्जित तरंगें मानकों के अंतर्गत होती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 1:15 PM IST
लखनऊ: मोबाइल टावर को लेकर अक्सर लोगों में यह भ्रम होता है कि इससे जो तरंगें निकलती हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं. जब 5G आया तो इसे लेकर तेजी से अफवाह फैली कि इसके चलते इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है. अब उत्तर प्रदेश दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टावरों से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रोमैग्रेटिक फील्ड (EMF) रेडिएशन को लेकर व्याप्त भ्रांतियों के निवारण के बारे में जानकारी दी है.
उत्तर प्रदेश (पूर्व) एलएसए के अपर महानिदेशक दूरसंचार अरुण कुमार वर्मा ने 4G, 5G सहित सभी तकनीकों के मोबाइल टावरों से उत्सर्जित तरंगें, दूरसंचार विभाग की तरफ से निर्धारित सुरक्षा मानकों के अंतर्गत होते हैं.
आम जनता को रेडिएशन संबंधी किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए. अगर किसी को यह लगता है कि टॉवर से निकलने वाली तरंगें प्रभावित कर रही हैं, तो तरंग संचार पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. अपने घर के अंदर बेडरूम तक इसकी जांच करवा सकते हैं. इसके लिए ₹4000 शुल्क जमा करना होता है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि किसी भी नेटवर्क के टावर रेडिएशन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात पूरी तरह निराधार है. 2G से लेकर 5G तक सभी मोबाइल नेटवर्क 'नॉन-आयनाइजिंग' (Non-lonizing) रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं. इन तरंगों में ऊर्जा का स्तर इतना कम होता है कि ये मानव शरीर या डीएनए को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकतीं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस तथ्य की पुष्टि की जा चुकी है.
यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने निर्धारित ईएमएफ (EMF) उत्सर्जन मानक अंतर्राष्ट्रीय (ICNIRP) मानकों की तुलना में दो गुना अधिक कठोर हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं. जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश पूर्व एलएसए ने अपने क्षेत्राधिकार में स्थापित सभी मोबाइल टावरों की लगातार निगरानी और ईएमएफ (EMF) रेडिएशन अनुपालन परीक्षण सुनिश्चित किया जाता है.
दूरसंचार सेवा प्रदाता ने सभी टावरों का स्व-प्रमाणन प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बाद विभाग की टीम ने प्रत्येक वर्ष कुल लगाए गए मोबाइल टावर के 5% टॉवरों का औचक निरीक्षण और ईएमएफ रेडिएशन अनुपालन परीक्षण किया. उत्तर प्रदेश (पूर्व) एलएसए क्षेत्र में स्थापित कुल 1,21,866 बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) में से 6,240 का वर्ष 2025-26 के दौरान ईएमएफ रेडिएशन अनुपालन परीक्षण किया गया है.
ये सभी बीटीएस निर्धारित सुरक्षित सीमाओं के अंदर कार्य करते पाए गए हैं. मानकों का उल्लंघन करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ-साथ सम्बंधित बीटीएस को तत्काल प्रभाव से बंद करने का सख्त प्रावधान भी लागू है.
उन्होंने बताया कि दूरसंचार विभाग नागरिकों जनता को आश्वस्त करना चाहता है कि उत्तर प्रदेश (पूर्व) एलएसए में संचालित सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) (चाहे वह 2G हो या 5G) दूरसंचार विभाग के ईएमएफ रेडिएशन अनुपालन परीक्षण की कसौटी पर अभी तक खरे उतरे. विभाग की नियमित ईएमएफ रेडिएशन अनुपालन परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि जन-स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो.
उन्होंने बताया कि ट्रांसपरेंसी के लिए दूरसंचार विभाग 'तरंग संचार' पोर्टल (tarangsanchar.gov.in) संचालित किया जा रहा है. इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक सुगमतापूर्वक अपने आवास या कार्यालय के पास स्थापित मोबाइल टावरों की स्थिति देख सकता है.
इसके साथ ही यह भी सत्यापित किया जा सकता है कि संबंधित टावर सुरक्षित ईएमएफ (EMF) रेडिएशन मानकों का अनुपालन कर रहा है या नहीं? पोर्टल पर वैज्ञानिक तथ्य और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी जन-जागरूकता के लिए उपलब्ध हैं. अगर किसी नागरिक को अपने आवास, कार्यालय या परिसर के पास स्थित किसी विशिष्ट मोबाइल टावर से उत्सर्जित रेडिएशन के विषय में जरा भी संशय है, तो वह इसकी जांच के लिए आधिकारिक अनुरोध कर सकता है.
तरंग संचार पोर्टलhttps://tarangsanchar.gov.in EMFPortal/Request/Dmeasurement] के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर टावर की ईएमएफ रेडिएशन जांच करवा सकता है. इस व्यक्तिगत ईएमएफ रेडिएशन परीक्षण के लिए 4000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है.