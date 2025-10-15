ETV Bharat / state

साइबर फ्रॉड के खिलाफ जंग : राजस्थान में 1.28 लाख मोबाइल और 21 लाख सिम ब्लॉक

दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी. 769 सिम विक्रेताओं को किया ब्लैकलिस्ट. यहां जानिए बड़ी बातें...

Action on Cyber Fraud
साइबर फ्रॉड के खिलाफ जंग (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 7:25 PM IST

2 Min Read
जयपुर: साइबर फ्रॉड आज एक नई चुनौती बनकर उभर रही है. साइबर अपराध के खिलाफ जंग में दूरसंचार विभाग भी अपनी अहम भागीदारी निभा रहा है. साइबर अपराध में प्रयुक्त किए गए मोबाइल हैंडसेट और सिम को विभाग की ओर से ब्लॉक करवाया जा रहा है. प्रदेश में अब तक 1.28 लाख से अधिक मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करवाया गया है. जबकि 21 लाख से अधिक मोबाइल सिम ब्लॉक की गई हैं.

वहीं, साइबर अपराधियों को मोबाइल सिम मुहैया करवाने पर 769 सिम विक्रेताओं को ब्लैकलिस्टेड किया गया है. दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक मुकेश कुमार चौहान ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि दूरसंचार साधनों का दुरूपयोग रोकने के लिए देशभर में 39.48 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए गए हैं. जबकि 5.21 करोड़ मोबाइल सिम बंद कर 74,977 से अधिक सिम विक्रेताओं को ब्लैकलिस्टेड किया गया है.

अपर महानिदेशक, दूरसंचार ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : कोटा में महिला ने की आत्महत्या, परिजनों का आरोप साइबर ठगी से थी तनाव में

उन्होंने बताया कि खोए और चोरी हुए मोबाइल का पता लगाने के भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. देशभर में 24.42 लाख से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट का पता लगाया गया है. वहीं, 6.36 मोबाइल हैंडसेट रिकवर भी किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत 900 करोड़ रुपए से अधिक है. उनका कहना है कि राजस्थान में 87,575 चोरी हुए या खोए मोबाइल हैंडसेट का पता लगाया गया है.

इनमें से 57 करोड़ रुपए के 37,549 मोबाइल हैंडसेट बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे गए हैं. उनका कहना है कि राजस्थान में मोबाइल रिकवरी दर 42.88 फीसदी है. जबकि देश में मोबाइल रिकवरी की दर 26 फीसदी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दूरसंचार दुरूपयोग रोकना और मोबाइल नेटवर्क का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना दूरसंचार विभाग की प्राथमिकता है.

