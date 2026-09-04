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झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए नई पत्रिकाएं, ‘पंख’ से ज्ञान तो ‘अबुआ लक्ष्य’ कराएगा प्रतियोगी परीक्षाओं से रूबरू

झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए नई पत्रिकाएं जारी की गयी हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Department of School Education and Literacy arranged for four different magazines for students in Jharkhand
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 10:21 PM IST

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रांचीः सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय उन्हें सामान्य ज्ञान, विज्ञान, रचनात्मक लेखन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जोड़ने की पहल की गई है.

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विद्यार्थियों के लिए चार अलग-अलग पत्रिकाओं की व्यवस्था की है. राज्य के सरकारी विद्यालयों में ‘पंख जूनियर’, ‘पंख सीनियर’, ‘विज्ञान ज्योति’ और ‘अबुआ लक्ष्य’ पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

इन पत्रिकाओं को विद्यार्थियों की कक्षा और उम्र के अनुसार तैयार किया गया है. प्राथमिक और मध्य विद्यालय के बच्चों के लिए प्रकाशित ‘पंख जूनियर’ में सामान्य ज्ञान, रोचक तथ्य और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने वाली सामग्री शामिल है. वहीं बड़े विद्यार्थियों के लिए ‘पंख सीनियर’ में उनकी उम्र और शैक्षणिक जरूरतों के अनुरूप विषयवस्तु दी गई है.

कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए ‘विज्ञान ज्योति’ को विज्ञान आधारित अध्ययन सामग्री के रूप में तैयार किया गया है. इसमें वैज्ञानिक तथ्यों और विज्ञान से जुड़े विषयों को आसान तरीके से समझाने पर जोर दिया गया है. इससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के साथ-साथ विषय को किताब से अलग नजरिए से समझने में मदद मिलेगी.

‘अबुआ लक्ष्य’ से प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर कदम

सीनियर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ‘अबुआ लक्ष्य’ पत्रिका को खास तौर पर उपयोगी बनाया गया है. इसमें सामान्य अध्ययन, संभावित प्रश्न-उत्तर, करियर से संबंधित जानकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े कंटेंट शामिल हैं. झारखंड की संस्कृति, परंपरा और राज्य से जुड़े विषयों को भी इसमें जगह दी गई है. इससे विद्यार्थियों को भविष्य में सिविल सेवा सहित दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शुरुआती आधार मिल सकेगा.

स्कूलों को तय संख्या में मिलेंगी प्रतियां

विभाग की ओर से स्कूलों तक पत्रिकाओं की प्रतियां पहुंचाई जा रही हैं. प्रत्येक विद्यालय में ‘पंख जूनियर’ और ‘पंख सीनियर’ की 10-10 प्रतियां, जबकि ‘विज्ञान ज्योति’ और ‘अबुआ लक्ष्य’ की 20-20 प्रतियां भेजी जा रही हैं. जुलाई से शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत कई जिलों में वितरण हो चुका है, जबकि शेष विद्यालयों तक पत्रिकाएं चरणबद्ध तरीके से पहुंचाई जा रही हैं.

नो बैग डे में भी होगा इस्तेमाल

इन पत्रिकाओं को केवल पढ़ने की सामग्री के तौर पर नहीं, बल्कि स्कूल की सह-शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा बनाने की योजना है. खासकर ‘नो बैग डे’ के दौरान विद्यार्थी इन पत्रिकाओं के माध्यम से अलग-अलग गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं. शिक्षक बच्चों को निबंध, कविता और लघुकथा लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे.

विद्यार्थियों की रचनाओं को स्कूल के वॉल डिस्प्ले और मैगजीन में स्थान दिया जा सकता है

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी अभिनव कुमार के अनुसार, विद्यार्थियों की आयु और जरूरत के हिसाब से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. विभाग का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के साथ उन्हें रचनात्मक गतिविधियों, वैज्ञानिक सोच और भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं से जोड़ना है.

इस पहल से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों के अलावा ऐसी सामग्री मिल रही है, जिसके जरिए वे अपने ज्ञान का दायरा बढ़ा सकेंगे. साथ ही छोटी कक्षाओं से ही पढ़ने, लिखने और सामान्य ज्ञान में रुचि विकसित होने की उम्मीद है.

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