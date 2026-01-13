ETV Bharat / state

चिकित्सा शिक्षा विभाग में 365 असिस्टेंट प्रोफेसर की जल्द होगी भर्ती, शासन को भेजा प्रस्ताव

उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल काॅलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 567 पद स्वीकृत हैं, अभी 202 स्थाई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तैनात, 365 पद हैं खाली

UTTARAKHAND MEDICAL EDUCATION
चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती (File Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 13, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत संचालित राजकीय मेडिकल काॅलेजों में जल्द ही 365 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी. इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डिपार्टमेंटवार रोस्टर और भर्ती प्रस्ताव शासन को भेज दिया है. शासन की ओर से प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद शासन स्तर से ही इन पदों पर सीधी भर्ती के लिये उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा जायेगा. इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

चिकित्सा शिक्षा विभाग में 365 पदों पर जल्द होगी भर्ती: राजकीय मेडिकल काॅलेजों श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में कुल 27 डिपार्टमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसरों के खाली पड़े 365 पदों पर जल्द भर्ती की जायेगी. विभाग की ओर से तैयार डिपार्टमेंटवार रोस्टर में बैकलाॅक के खाली पदों को भी शामिल किया गया है. इसमें अनुसूचित जाति के 115, अनुसूचित जनजाति 10, अन्य पिछड़ा वर्ग 67, आर्थिक रूप से कमजोर 37 और अनारक्षित के 136 पद शामिल हैं. इस भर्ती प्रस्ताव को चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से शासन को भेज दिया गया है. ऐसे में जल्द ही शासन स्तर से असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए अधियाचन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा जायेगा.

राज्य के 7 मेडिकल कॉलेजों में होनी हैं भर्ती: प्रदेश के सात राजकीय मेडिकल काॅलेजों में तमाम संकायों में 365 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होनी है. इनमें एनाटाॅमी में 8, बायोकेमिस्ट्री में 8, ब्लड बैंक में 8 और फोरेंसिक मेडिसिन विभाग में 8 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होनी है. इसी तरह, फिजियोलाॅजी डिपार्टमेंट में 13, पैथोलाॅजी डिपार्टमेंट में 18, माइक्रोबायोलाॅजी में 6, डर्मेटोलाॅजी में 6, फार्माकोलाॅजी में 12, कम्युनिटी मेडिसिन में 21, जनरल मेडिसिन में 49, टीबी एवं चेस्ट में 5, ऑप्थल्मोलॉजी में 5 असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीधी भर्ती हगी.

इसके साथ ही साइकेट्री डिपार्टमेंट में 3, डेंटिस्ट्री में 3, पीडियाट्रिक्स में 19, जनरल सर्जरी में 44, ऑर्थोपेडिक्स में 17, रेडियोडायग्नोसिस में 17, ईएनटी में 7, इमरजेंसी मेडिसिन में 7, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैब्लिटेशन में 7, वायरोलाॅजी 7, ऑब्स एंड गायनी में 37, रेडियोथेरेपी में 8, एनेस्थीसियोलाॅजी में 20 और स्टेटिशियन विभाग में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती होगी.

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 567 पद हैं स्वीकृत: वर्तमान समय में राजकीय मेडिकल काॅलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 567 पद स्वीकृत हैं. इसके सापेक्ष कुल 202 स्थाई असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं जबकि 365 पद अभी भी खाली हैं. ऐसे में इन खाली पड़े 365 पदों पर चयन बोर्ड की ओर से जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी: वहीं, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि-

नये असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से राजकीय मेडिकल काॅलेजों में संकाय सदस्यों की कमी दूर होगी. साथ ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अनुभवी एवं योग्य फैकल्टी का लाभ मिलेगा, जिससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा.
-धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड-

ये भी पढ़ें: स्वास्थ्य विभाग ने तय की 2026 की कार्य योजनाएं, इन सुविधाएं को बढ़ाने का लक्ष्य, मंत्री के निर्देश

TAGGED:

HEALTH EDUCATION
ASSISTANT PROFESSORS RECRUITMENT
मेडिकल कॉलेज में भर्ती
असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज
UTTARAKHAND MEDICAL EDUCATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.