ETV Bharat / state

बड़ी राहत: बकाया हाउस टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50% छूट, पेनल्टी माफ

जयपुर: लंबे समय से हाउस टैक्स और यूडी टैक्स जमा नहीं कराने वाले टैक्सपेयर्स को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी. सेवा सेतु अभियान-2026 के तहत बकाया कर एकमुश्त जमा कराने पर छूट का प्रावधान किया है. इसका फायदा आम करदाताओं को अपने पुराने बकाये से राहत पाने में मिलेगा. ये विशेष छूट 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक सेवा सेतु अभियान के दौरान ही उपलब्ध होगी. इस दौरान नगरीय निकायों को लंबे समय से अटकी राजस्व वसूली बढ़ाने का मौका मिलेगा.

स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के अनुसार, पूरा बकाया हाउस टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल हाउस टैक्स की राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. साथ ही बकाया हाउस टैक्स पर पेनल्टी पूरी तरह माफ कर दी जाएगी. ये छूट आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के साथ भूखंडों और भवनों से जुड़े बकाया हाउस टैक्स पर लागू होगी. डीएलबी डायरेक्टर जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने बताया कि किसी करदाता पर लंबे समय से हाउस टैक्स बकाया है और मूल कर के साथ पेनल्टी भी जुड़ती चली गई तो अभियान के दौरान पूरी बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर उसे मूल हाउस टैक्स में ही 50 फीसदी की राहत मिलेगी. अब तक जुड़ी पेनल्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. इससे पुराने बकायेदारों के लिए कर चुकाने का आर्थिक बोझ काफी कम होगा.

पढ़ें: बकाएदारों पर मेहरबान स्वायत्त शासन विभाग, हाउस टैक्स और यूडी टैक्स एक मुश्त जमा कराने पर बड़ी राहत का एलान

यूडी टैक्स पर भी ब्याज और पेनल्टी माफ : वर्ष 2025-26 तक के नगरीय विकास कर का बकाया एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी दोनों में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. यानी करदाता को मूल बकाया राशि जमा करनी होगी, जबकि उस पर अब तक जुड़ा ब्याज और पेनल्टी नहीं देनी होगी.

निगम के लिए राजस्व बढ़ाने का मौका : ये छूट केवल टैक्सपेयर्स को राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि नगरीय निकायों में लंबित रेवेन्यू की वसूली बढ़ाने का भी बड़ा अवसर है. लंबे समय से बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स की राशि निगमों के रिकॉर्ड में बकाया है. छूट मिलने से ऐसे करदाताओं को एकमुश्त भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा. इससे निकाय को पुराने बकायों की वसूली के साथ कैश फ्लो और नियमित राजस्व संग्रह बेहतर करने में मदद मिल सकती है. लंबे समय से लंबित कर खातों के निस्तारण से निगम की राजस्व वसूली व्यवस्था भी अधिक प्रभावी हो सकेगी.