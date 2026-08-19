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100 आइकन्स ऑफ राजस्थान: राज्य के विकास में योगदान देने वाले 100 प्रेरणादायी व्यक्तियों को मिलेगा नया मंच

जयपुर: राज्य के आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास में योगदान देने वाले प्रेरणादायी व्यक्तित्वों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने '100 आइकन्स ऑफ राजस्थान' पहल शुरू की. इसके तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा. खास बात है कि 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं तथा 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों का चयन किया जाएगा.

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि राज्य के विकास में योगदान देने वाले व्यक्ति 31 अगस्त, 2026 तक विभाग की वेबसाइट (industries.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इससे संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस पहल का उद्देश्य ऐसे व्यक्तित्वों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपने नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इन प्रेरणादायी व्यक्तित्वों की उपलब्धियों को सामने लाने से समाज, विशेषकर युवाओं को उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी.

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