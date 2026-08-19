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100 आइकन्स ऑफ राजस्थान: राज्य के विकास में योगदान देने वाले 100 प्रेरणादायी व्यक्तियों को मिलेगा नया मंच

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग 55 वर्ष से कम की 55 महिलाओं तथा 45 वर्ष से कम के 45 पुरुषों का चयन करेगा.

Udyog Bhawan, Jaipur
उद्योग भवन, जयपुर (ETV Bharat, Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 12:08 PM IST

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जयपुर: राज्य के आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास में योगदान देने वाले प्रेरणादायी व्यक्तित्वों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने '100 आइकन्स ऑफ राजस्थान' पहल शुरू की. इसके तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा. खास बात है कि 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं तथा 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों का चयन किया जाएगा.

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि राज्य के विकास में योगदान देने वाले व्यक्ति 31 अगस्त, 2026 तक विभाग की वेबसाइट (industries.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इससे संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस पहल का उद्देश्य ऐसे व्यक्तित्वों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपने नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इन प्रेरणादायी व्यक्तित्वों की उपलब्धियों को सामने लाने से समाज, विशेषकर युवाओं को उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी.

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ये व्यक्ति पात्र होंगे: सक्सेना ने बताया कि इसके तहत उद्योग, व्यापार, निर्यात, उद्यमिता, स्टार्टअप, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, हस्तशिल्प, महिला उद्यमिता, शिक्षा, सामाजिक उद्यमिता, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्ति पात्र होंगे. चयनित व्यक्तियों को 'द 100 आइकन्स कम्पेंडियम' में स्थान दिया जाएगा. उनकी उपलब्धियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रदर्शित किया जाएगा. राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न रणनीतिक संवादों और ज्ञान-विनिमय कार्यक्रमों में सहभागिता का अवसर मिलेगा.

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100 INSPIRING PERSON GET PLATFORM
INITIATIVE OF INDUSTRIES DEPARTMENT
HONOUR FOR ECONOMIC DEVELOPMENT
विकास में योगदान की होगी सराहना
100 ICONS OF RAJASTHAN

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