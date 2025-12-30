ETV Bharat / state

नए साल से राजस्थान की विरासत देखना होगा महंगा, स्मारक और संग्रहालयों की टिकट दर बढ़ाई

नए साल से राजस्थान की विरासत देखना होगा महंगा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नए साल में राजस्थान की विरासत देखना महंगा हो जाएगा. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने स्मारक और संग्रहालय के टिकट दरों में वृद्धि की है. प्रवेश शुल्क लगभग दोगुना हो जाएगा. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने टिकट दरों में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू करने का आदेश जारी किया. जयपुर के आमेर महल में भारतीय पर्यटक का प्रवेश शुल्क 100 रुपए से बढ़ाकर 200, भारतीय विद्यार्थी का 20 से बढ़ाकर 50 रुपए, विदेशी पर्यटक का 500 से बढ़कर एक हजार रुपए और विदेशी विद्यार्थी का 150 से बढ़कर 500 रुपए किया गया है. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉ. पंकज धरेंद्र के मुताबिक, विभाग की ओर से प्रदेश में संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों के लिए टिकट शुल्क बढ़ाया है. नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी. जयपुर के अल्बर्ट हॉल का भारतीय पर्यटक से 100, भारतीय विद्यार्थी से 50, विदेशी पर्यटक से 600 और विदेशी विद्यार्थी से 300 रुपए टिकट लिया जाएगा. हवामहल, नाहरगढ़ फोर्ट और जंतर मंतर में अल्बर्ट हॉल के समान दर रखी गई है. ईसरलाट में भारतीय पर्यटक का 50, भारतीय विद्यार्थी का 20, विदेशी पर्यटक का 200 और विदेशी विद्यार्थी का 100 रुपए टिकट लगेगा. पढ़ें:निजी तौर पर पुलिस की सुरक्षा पड़ेगी महंगी, दरों में किया इजाफा अन्य जिलों में टिकट दर: जनाना महल मंडोर, राजकीय संग्रहालय चित्तौड़गढ़, राजकीय संग्रहालय अजमेर, राजकीय संग्रहालय भरतपुर, गागरोन का किला झालावाड़, किराडू के मंदिर बाड़मेर, पटवा हवेलियां जैसलमेर, रानीजी की बावड़ी बूंदी, 84 खभों की छतरी बूंदी और सुखमहल बूंदी में भारतीय पर्यटक के टिकट की नई दर 50, भारतीय विद्यार्थी की 25, विदेशी पर्यटक की 250 और विदेशी विद्यार्थी की 100 रुपए होगी.