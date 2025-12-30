ETV Bharat / state

नए साल से राजस्थान की विरासत देखना होगा महंगा, स्मारक और संग्रहालयों की टिकट दर बढ़ाई

टिकट दरें लगभग दोगुनी कर दी गई. नई दरें एक जनवरी 2026 से लागू होंगी.

Visiting Rajasthan's heritage sites will become more expensive from the new year.
नए साल से राजस्थान की विरासत देखना होगा महंगा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 8:34 AM IST

जयपुर: नए साल में राजस्थान की विरासत देखना महंगा हो जाएगा. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने स्मारक और संग्रहालय के टिकट दरों में वृद्धि की है. प्रवेश शुल्क लगभग दोगुना हो जाएगा. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने टिकट दरों में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू करने का आदेश जारी किया. जयपुर के आमेर महल में भारतीय पर्यटक का प्रवेश शुल्क 100 रुपए से बढ़ाकर 200, भारतीय विद्यार्थी का 20 से बढ़ाकर 50 रुपए, विदेशी पर्यटक का 500 से बढ़कर एक हजार रुपए और विदेशी विद्यार्थी का 150 से बढ़कर 500 रुपए किया गया है.

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉ. पंकज धरेंद्र के मुताबिक, विभाग की ओर से प्रदेश में संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों के लिए टिकट शुल्क बढ़ाया है. नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी. जयपुर के अल्बर्ट हॉल का भारतीय पर्यटक से 100, भारतीय विद्यार्थी से 50, विदेशी पर्यटक से 600 और विदेशी विद्यार्थी से 300 रुपए टिकट लिया जाएगा. हवामहल, नाहरगढ़ फोर्ट और जंतर मंतर में अल्बर्ट हॉल के समान दर रखी गई है. ईसरलाट में भारतीय पर्यटक का 50, भारतीय विद्यार्थी का 20, विदेशी पर्यटक का 200 और विदेशी विद्यार्थी का 100 रुपए टिकट लगेगा.

अन्य जिलों में टिकट दर: जनाना महल मंडोर, राजकीय संग्रहालय चित्तौड़गढ़, राजकीय संग्रहालय अजमेर, राजकीय संग्रहालय भरतपुर, गागरोन का किला झालावाड़, किराडू के मंदिर बाड़मेर, पटवा हवेलियां जैसलमेर, रानीजी की बावड़ी बूंदी, 84 खभों की छतरी बूंदी और सुखमहल बूंदी में भारतीय पर्यटक के टिकट की नई दर 50, भारतीय विद्यार्थी की 25, विदेशी पर्यटक की 250 और विदेशी विद्यार्थी की 100 रुपए होगी.

यहां भी नई दरें : तोपखाना जालौर और बाला किला अलवर में भारतीय पर्यटक का टिकट 50, भारतीय विद्यार्थी का 20, विदेशी पर्यटक का 200 और विदेशी विद्यार्थी का टिकट शुल्क 100 रुपए किया गया है. गुंबद फतेहजंग अलवर, मूसी महारानी की छतरी अलवर और अमर सिंह की छतरी नागौर में भारतीय पर्यटक का 20, भारतीय छात्र का 10, विदेशी पर्यटक का 100 और विदेशी छात्र का 50 रुपए टिकट शुल्क रखा है. किशोरी महल भरतपुर में भारतीय पर्यटक 50, भारतीय विद्यार्थी 20, विदेशी पर्यटक 100 और विदेशी विद्यार्थी 50 रुपए टिकट शुल्क किया है. डीग किला भरतपुर में भारतीय पर्यटक से 50, भारतीय विद्यार्थी से 20, विदेशी पर्यटक से 200 और विदेशी विद्यार्थी से 100 रुपए टिकट शुल्क लिया जाएगा. सुनहरी कोठी टोंक, किला ग्राम फतेहगढ़ अजमेर, किला सरवाड़ अजमेर, कला दीर्घा चंद्रावती सिरोही और कला दीर्घा विराटनगर में भारतीय पर्यटक का टिक 20, भारतीय विद्यार्थी का 10, विदेशी पर्यटक का 100 और विदेशी विद्यार्थी का 50 रुपए टिकट शुल्क किया गया है.

राजकीय संग्रहालयों में भी बढ़ोतरी: जोधपुर, पाली, माउंट आबू, कोटा, झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, सीकर, बूंदी, बारां, उदयपुर एवं आहड़ के राजकीय संग्रहालय के साथ राजमाता देवेंद्र कुंवर राजकीय संग्रहालय डूंगरपुर में भारतीय पर्यटक का टिकट शुल्क 30, भारतीय विद्यार्थी का 20, विदेशी पर्यटक का 150 और विदेशी विद्यार्थी का 100 रुपए किया गया है.

