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बिजली संकट के बीच 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल रहा है विभाग! पलामू, गढ़वा और लातेहार में ओवरलोड से आ रही खराबी

पलामूः ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद लोगों को पहले एक सप्ताह से 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब कुछ घंटे में खराब ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं. बिजली विभाग ने पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके के लिए खास योजना बनाई है और 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिए जा रहे हैं. ट्रांसफार्मर को लेने के लिए ग्रामीणों को अब कार्यालय नहीं आना पड़ता है, बल्कि विभाग खुद मौके पर पहुंच कर ट्रांसफार्मर को बदल रहा है.

दरअसल, पलामू के इलाके का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है. भीषण गर्मी के बीच पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में ओवरलोड के कारण प्रतिदिन 16 से 17 ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं, जिन्हें 24 घंटे में बदल दिया जा रहा है. सामान्य मौसम में पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में प्रतिदिन में पांच से छह ट्रांसफार्मर खराब होते हैं. लातेहार में ट्रांसफार्मर मरम्मत का सेंटर खोला गया है, जबकि पलामू के छतरपुर में दिसंबर में सेंटर की शुरुआत हो जाएगी. पहले पलामू के मेदिनीनगर से ही तीनों जगह ट्रांसफार्मर भेजे जाते थे.

बिजली विभाग के जीएम सह मुख्य अभियंता का बयान और समस्या साझा करते उपभोक्ता. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पलामू में 30 मेगावाट बढ़ गई खपत! सप्लाई कम

भीषण गर्मी के बीच पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में बिजली की खपत बढ़ गई. अकेले पलामू के इलाके में 30 मेगावाट बिजली की खपत बढ़ गई है. पलामू को 132 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 97 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है. कई इलाके लोड शेडिंग से गुजर रहे हैं. अकेले मेदिनीनगर में 85 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन 65 मेगावाट की आपूर्ति हो रही है. गढ़वा के इलाके में 22 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन 11 से 15 मेगावाट ही बिजली उपलब्ध हो पा रही है. पलामू प्रमंडल के सभी फीडर में 75 मेगावाट तक की ही क्षमता है, जिस कारण लोड शेडिंग लिया जा रहा है. सितंबर महीने तक सभी मशीनों को अपग्रेड कर दिया जाएगा.

“ग्रामीण और शहरी इलाके में ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसे 24 घंटे के अंदर बदलने का अभियान शुरू किया गया है. पहले ग्रामीण अपनी गाड़ी लेकर ट्रांसफार्मर लेने के लिए आते थे. जनप्रतिनिधियों के यहां भी ग्रामीणों को दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन पूरे सिस्टम को अब बदल दिया गया है और 24 घंटे में ट्रांसफार्मर को बदला जा रहा है. एक महीने से अभियान चलाया जा रहा है. ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए विभाग ने खास तौर पर आठ गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है. ट्रांसफॉर्मर रिपेयरिंग का कार्य लातेहार में भी शुरू हो गया है. पहले लातेहार में भी मेदिनीनगर से ट्रांसफार्मर जाता था. छतरपुर में रिपेयरिंग सेंटर इस साल दिसंबर तक शुरू हो जाएगा. प्रतिदिन 16 से 17 ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं और लोड बढ़ा है. लोड बढ़ाने के कारण ट्रांसफार्मर भी खराब हो रहे हैं.” - श्रवण कुमार, महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, पलामू