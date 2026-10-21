उत्तराखंड की सड़कों की कितनी सुधरी सेहत, शासन के 'गड्ढा मुक्त' के निर्देश पर कितना हुआ काम? विभाग ने पेश किए आंकड़े
शासन का दावा है कि उत्तराखंड में 80 प्रतिशत सड़कों की मरम्मत 15 अक्टूबर की डेडलाइन तक कर दी गई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 21, 2026 at 5:31 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए तय 15 अक्टूबर की डेडलाइन बीत चुकी है. लेकिन प्रदेश में मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पाया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, तय लक्ष्य का 80.07 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है और अभी 1861.84 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत बाकी है. ये आंकड़ा 15 अक्टूबर तक का है. राजधानी देहरादून के पॉश इलाके नेहरू कॉलोनी की लक्ष्मी रोड पर भी मरम्मत का काम अधूरा मिला. वहीं, ग्रामीण सड़कों की स्थिति और भी चिंताजनक है.
उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान सड़कों को हुए नुकसान के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 15 अक्टूबर की समय सीमा तय की थी. निर्देश दिए गए थे कि इस तारीख तक सड़कों की मरम्मत पूरी कर ली जाए, ताकि लोगों को खराब सड़कों से राहत मिल सके. लेकिन डेडलाइन बीतने के बाद भी प्रदेश की सभी सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाई हैं.
राजधानी देहरादून के पॉश और व्यस्त इलाके नेहरू कॉलोनी स्थित लक्ष्मी रोड पर सड़क की मरम्मत अधूरी मिली. यहां सड़क के किनारे उखड़ी सतह, बिखरी बजरी और असमतल हिस्से दिखाई दिए. सड़क के एक हिस्से पर डामर है, जबकि किनारे का हिस्सा कच्चा और उखड़ा हुआ नजर आता है. ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों को सड़क पर संभलकर चलना पड़ता है और वाहनों की आवाजाही के बीच दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है. लक्ष्मी रोड की यह स्थिति सवाल खड़े करती है कि जब सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की समय सीमा तय की थी, तो राजधानी के इस इलाके में भी मरम्मत का काम पूरा क्यों नहीं हो पाया.?
20 प्रतिशत काम बाकी: सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि प्रदेश में सड़क मरम्मत का काम तय लक्ष्य से पीछे है. 15 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में अलग-अलग विभागों के तहत कुल 3539 मार्गों की मरम्मत की जानी थी. इनकी कुल लंबाई 9341.20 किलोमीटर थी. 14 अक्टूबर तक 7258.06 किलोमीटर सड़क पर मरम्मत का काम पूरा हो चुका था. इसके बाद 15 अक्टूबर को 221.31 किलोमीटर सड़क की मरम्मत और की गई. इस तरह कुल मरम्मत 7479.37 किलोमीटर तक पहुंच गई. इसके बावजूद 1861.84 किलोमीटर सड़कों पर काम बाकी था. कुल लक्ष्य के मुकाबले मरम्मत की प्रगति 80.07 प्रतिशत रही. यानी तय समय सीमा तक करीब 20 प्रतिशत काम पूरा नहीं हो पाया. आंकड़े बताते हैं कि मरम्मत का काम बड़े स्तर पर हुआ है, लेकिन लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी भी हजारों किलोमीटर सड़क पर काम किया जाना बाकी है.
ग्रामीण इलाकों में 52 प्रतिशत काम पूरा: विभागवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा चिंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत आने वाली सड़कों को लेकर है. इस योजना के तहत 769 मार्गों की कुल 3389.90 किलोमीटर लंबाई पर मरम्मत का लक्ष्य रखा गया था. 14 अक्टूबर तक 1703.69 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हुआ था. 15 अक्टूबर को 80.75 किलोमीटर की मरम्मत और की गई. इसके बाद कुल मरम्मत 1784.44 किलोमीटर तक पहुंची. इस तरह लक्ष्य के मुकाबले केवल 52.64 प्रतिशत काम पूरा हुआ, जबकि 1605.46 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत बाकी थी.
ग्रामीण इलाकों में सड़कों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि इन्हीं रास्तों से लोगों को अस्पताल, स्कूल, बाजार और दूसरी जरूरी सुविधाओं तक पहुंचना होता है. ऐसे में इन सड़कों की मरम्मत में देरी से ग्रामीण आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
पीएमजीएसवाई की सड़कें
शहरों में 96 किमी सड़क का काम बाकी: शहरी सड़कों की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है. शहरी विकास विभाग के तहत 1889 मार्गों की कुल 429.35 किलोमीटर लंबाई पर काम किया जाना था. 15 अक्टूबर तक 332.99 किलोमीटर सड़क की मरम्मत पूरी हुई, जबकि 96.36 किलोमीटर का काम बाकी था. विभाग की प्रगति 77.56 प्रतिशत दर्ज की गई.
इन आंकड़ों से साफ है कि अलग-अलग विभागों में मरम्मत की रफ्तार एक जैसी नहीं रही और कुछ विभागों के तहत अभी भी काम पूरा होना बाकी है.
पौड़ी निकला अव्वल: लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय आंकड़ों में पौड़ी क्षेत्र ने लक्ष्य से अधिक काम पूरा किया है. यहां 1247.09 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले कुल 1269.24 किलोमीटर मरम्मत दर्ज की गई, जो लक्ष्य का 101.78 प्रतिशत है. देहरादून क्षेत्र में 1306.65 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 1276.47 किलोमीटर काम पूरा हुआ और प्रगति 97.69 प्रतिशत रही. अल्मोड़ा क्षेत्र में 1410.02 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 1305.62 किलोमीटर मरम्मत हुई, यानी 92.60 प्रतिशत काम पूरा हुआ. हल्द्वानी क्षेत्र में 975.46 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 973.65 किलोमीटर मरम्मत दर्ज की गई, जो 99.81 प्रतिशत है.
इस मामले में पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे का कहना है कि, पिछले कुछ हफ्तों में मौसम खराब रहने और बीच-बीच में बारिश होने के कारण मरम्मत का काम प्रभावित हुआ. इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग ने अपने निर्धारित लक्ष्य का करीब 97 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है. शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 78 से 79 प्रतिशत और पीएमजीएसवाई के तहत 55 प्रतिशत से अधिक काम पूरा होने की जानकारी है. हालांकि, 15 अक्टूबर तक उपलब्ध विभागीय तालिका में पीएमजीएसवाई की प्रगति 52.64 प्रतिशत दर्ज है. ऐसे में सचिव के बयान और विभागीय आंकड़ों के बीच अंतर दिखाई देता है.
कई बार सीवर लाइन और अन्य विकास कार्यों के लिए सड़कें काटी जाती हैं. इस तरह की कटाई मूल सड़क मरम्मत योजना का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि संबंधित विभाग जिलाधिकारी से अनुमति लेकर अपने स्तर पर काम करते हैं. आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि बिना पूरी योजना और जरूरी इंतजाम के सड़क काटने की अनुमति न दी जाए. अगर सड़क काटना जरूरी हो, तो पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि मरम्मत के लिए ठेकेदार और जरूरी सामग्री उपलब्ध हो, ताकि कटाई के बाद सड़क को जल्द ठीक किया जा सके.
-पंकज पांडे, सचिव, पीडब्ल्यूडी-
सरकार का दावा है कि मरम्मत का काम तेजी से कराया जा रहा है, लेकिन लक्ष्मी रोड की हालत और विभागीय आंकड़े बताते हैं कि तय समय सीमा के बाद भी कई जगहों पर सुधार की जरूरत है. ऐसे में असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कितने किलोमीटर सड़क की मरम्मत हुई, बल्कि यह भी है कि जहां पैचवर्क किया गया, वहां उसकी गुणवत्ता कितनी बेहतर है और वह कितने समय तक टिकेगा. लोगों को राहत तभी मिलेगी, जब बाकी सड़कों की मरम्मत समय पर पूरी होगी और पहले से ठीक की गई सड़कों पर दोबारा गड्ढे नहीं बनेंगे.
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