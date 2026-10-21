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उत्तराखंड की सड़कों की कितनी सुधरी सेहत, शासन के 'गड्ढा मुक्त' के निर्देश पर कितना हुआ काम? विभाग ने पेश किए आंकड़े

उत्तराखंड में रोड दुरुस्त करने की डेडलाइन खत्म ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए तय 15 अक्टूबर की डेडलाइन बीत चुकी है. लेकिन प्रदेश में मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पाया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, तय लक्ष्य का 80.07 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है और अभी 1861.84 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत बाकी है. ये आंकड़ा 15 अक्टूबर तक का है. राजधानी देहरादून के पॉश इलाके नेहरू कॉलोनी की लक्ष्मी रोड पर भी मरम्मत का काम अधूरा मिला. वहीं, ग्रामीण सड़कों की स्थिति और भी चिंताजनक है.

उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान सड़कों को हुए नुकसान के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 15 अक्टूबर की समय सीमा तय की थी. निर्देश दिए गए थे कि इस तारीख तक सड़कों की मरम्मत पूरी कर ली जाए, ताकि लोगों को खराब सड़कों से राहत मिल सके. लेकिन डेडलाइन बीतने के बाद भी प्रदेश की सभी सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाई हैं.