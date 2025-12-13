बिहार कैबिनेट में 3 नए विभागों का बंटवारा, जानिए किन्हें किस विभाग की जिम्मेवारी मिली?
बिहार कैबिनेट में तीन नए विभागों का बंटवारा हो गया है. ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के पास 4 विभाग आ गया है.
Published : December 13, 2025 at 12:33 PM IST
पटना: बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने तीन नए विभागों का गठन किया है. युवा, रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और सिविल विमानन. इन विभागों को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गई है. अब मुख्यमंत्री ने इन विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों को दे दी है.
किन्हें किस विभाग की जिम्मेदारी: सीएम नीतीश कुमार ने सिविल विमान विभाग अपने पास रखा है. श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का जिम्मा दिया है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने नए विभागों के मंत्रियों के बारे में अधिसूचना जारी की है.
सुनील कुमार के पास 3 विभाग: अब नए विभागों के बंटवारा के बाद नीतीश सरकार में जदयू कोटे से मंत्री सुनील कुमार के पास अब कुल 3 विभाग हैं. शिक्षा के अलावा सुनील कुमार विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री का जिम्मा पहले से संभाल रहे हैं. उन्हें अब उच्च शिक्षा विभाग भी मिल गया है.
संजय टाइगर के पास 2 विभाग: भाजपा कोटे से मंत्री संजय सिंह टाइगर के पास अब कुल दो विभाग हो गए हैं. संजय टाइगर के पास श्रम संसाधन विभाग पहले से था, जिसका हाल ही में नाम बदलकर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग किया गया है. अब उन्हें युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का मंत्री भी बना दिया गया है.
नीतीश कुमार के पास 4 विभाग: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग पहले से है. अब उनके पास सिविल विमानन विभाग भी आ गया है. 20 साल में पहली बार मुख्यमंत्री ने गृह विभाग बीजेपी को दे दिया है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास ही गृह विभाग है.
नए विभागों का गठन क्यों?: एक करोड़ नौकरी और रोजगार को लेकर नीतीश कुमार ने नए विभागों का गठन किया है. सचिव के साथ कई अधिकारियों की तैनाती भी तीनों नए विभाग में कर दी है. तीनों विभागों की क्या जिम्मेदारी है, उसकी भी अधिसूचना मंत्रिमंडल सचिवालय के तरफ से पहले ही जारी की गई है.
26 मंत्रियों ने शपथ लिया था: नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के अलावे 26 मंत्रियों ने शपथ लिया था. ऐसे विधायकों की संख्या के हिसाब से बिहार में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं. 9 मंत्री पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं.
विभागों की संख्या 45 से 48 हुई: मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा जदयू से आठ और मंत्री बनाए गए हैं. भाजपा कोटे से 14 मंत्री बनाए गए हैं. सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने तीन नए विभागों का गठन किया है. पहले बिहार में 45 विभाग थे. अब विभागों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है. कई मंत्रियों को एक से अधिक विभाग की जिम्मेदारी मिली हुई है.
