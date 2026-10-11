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कनाडा हो या ब्रिटेन दुनिया के किसी कोने से ऑनलाइन पाएं बाबा पौणाहारी का प्रसादी रोट, नए युग में बाबा बालक नाथ मंदिर की पहल

ऑनलाइन बाबा पौणाहारी का प्रसादी रोट ( ETV Bharat )

हमीरपुर: देश-विदेश में बसे बाबा बालक नाथ के भक्तों के मन में अकसर ये विचार आता था कि काश उन्हें पौणाहारी का रोट प्रसाद मिल पाता. इस काश को हकीकत में बदला है बाबा बालक नाथ ट्रस्ट दियोटसिद्ध हमीरपुर ने. देवभूमि हिमाचल के सबसे समृद्ध आस्था के केंद्रों में से एक बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट ने ऑनलाइन प्रसाद सुविधा आरंभ की है. देश-विदेश से बाबा को रोट प्रसाद के लिए सौ से अधिक ऑर्डर आ चुके हैं. सात समंदर पार भक्तों तक प्रसाद पहुंचाने का माध्यम बना है इंडिया पोस्ट. डाक विभाग इस यज्ञ में आहुति डाल रहा है. प्राचीन गुफा वाले बाबा पौणाहारी के दरबार ने तकनीक के नए युग में छलांग लगा दी है. यहां भक्तों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, ETV भारत ने उसका जायजा लिया. साथ ही मंदिर ट्रस्ट के संचालन में जिम्मेदारी निभाने वाली डीसी हमीरपुर गंधर्वा राठौर से भी बात की.

ऑनलाइन बाबा पौणाहारी का प्रसादी रोट बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष एवं हमीरपुर उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया, "दियोटसिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर में पंजाब, हरियाणा सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर परिसर में कई सराय हैं, जिनकी बुकिंग पहले ऑफलाइन होती थी. अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है. पुरानी वेबसाइट को अपग्रेड कर एसी और नॉन-एसी सराय की बुकिंग ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई है, जिससे श्रद्धालु घर बैठे कमरे की उपलब्धता देख सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं. श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था में भी सुधार किया जा रहा है. पहले कई श्रद्धालु बड़े हाल में गद्दे लगाकर जमीन पर सोते थे, लेकिन अब वहां बंक बेड की व्यवस्था की जा रही है. श्रद्धालुओं को गद्दा और चादर सहित ठहरने की सुविधा करीब 250 रुपये में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है."