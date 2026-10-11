कनाडा हो या ब्रिटेन दुनिया के किसी कोने से ऑनलाइन पाएं बाबा पौणाहारी का प्रसादी रोट, नए युग में बाबा बालक नाथ मंदिर की पहल
देवभूमि हिमाचल के हमीरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. समित राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 3:04 PM IST
हमीरपुर: देश-विदेश में बसे बाबा बालक नाथ के भक्तों के मन में अकसर ये विचार आता था कि काश उन्हें पौणाहारी का रोट प्रसाद मिल पाता. इस काश को हकीकत में बदला है बाबा बालक नाथ ट्रस्ट दियोटसिद्ध हमीरपुर ने. देवभूमि हिमाचल के सबसे समृद्ध आस्था के केंद्रों में से एक बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट ने ऑनलाइन प्रसाद सुविधा आरंभ की है. देश-विदेश से बाबा को रोट प्रसाद के लिए सौ से अधिक ऑर्डर आ चुके हैं. सात समंदर पार भक्तों तक प्रसाद पहुंचाने का माध्यम बना है इंडिया पोस्ट. डाक विभाग इस यज्ञ में आहुति डाल रहा है. प्राचीन गुफा वाले बाबा पौणाहारी के दरबार ने तकनीक के नए युग में छलांग लगा दी है. यहां भक्तों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, ETV भारत ने उसका जायजा लिया. साथ ही मंदिर ट्रस्ट के संचालन में जिम्मेदारी निभाने वाली डीसी हमीरपुर गंधर्वा राठौर से भी बात की.
ऑनलाइन बाबा पौणाहारी का प्रसादी रोट
बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष एवं हमीरपुर उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया, "दियोटसिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर में पंजाब, हरियाणा सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर परिसर में कई सराय हैं, जिनकी बुकिंग पहले ऑफलाइन होती थी. अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है. पुरानी वेबसाइट को अपग्रेड कर एसी और नॉन-एसी सराय की बुकिंग ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई है, जिससे श्रद्धालु घर बैठे कमरे की उपलब्धता देख सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं. श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था में भी सुधार किया जा रहा है. पहले कई श्रद्धालु बड़े हाल में गद्दे लगाकर जमीन पर सोते थे, लेकिन अब वहां बंक बेड की व्यवस्था की जा रही है. श्रद्धालुओं को गद्दा और चादर सहित ठहरने की सुविधा करीब 250 रुपये में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है."
1100 रुपए में आपके घर तक बाबा पौणाहारी का प्रसादी रोट
गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि, बाबा बालक नाथ का प्रसाद पैकेज दुनिया के किसी कोने से 1100 रुपए में मंगवा सकते हैं. ऑनलाइन प्रसाद की भी काफी मांग आ रही है. कनाडा और अन्य देशों में रहने वाले श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए बाबा बालक नाथ का रोट प्रसाद अब ऑनलाइन माध्यम से मंगवाने की सुविधा शुरू की गई है. इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रसाद श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जा रहा है और पिछले करीब दो महीनों से यह व्यवस्था संचालित की जा रही है. ऑनलाइन प्रसाद की सुविधा शुरू होने के बाद अब तक करीब 100 ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं.
मंदिर परिसर में CCTV कैमरे से पैनी निगरानी
बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष गंधर्वा राठौड़ ने कहा कि, मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्थाओं में पारदर्शिता को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं. मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है और इनका सीधा एक्सेस हमीरपुर डीसी कार्यालय में रखा गया है. कैश काउंटर और कैश रूम में भी अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. करीब तीन महीने से एसओपी लागू है. कैश काउंटिंग के लिए कर्मचारियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई गई है और डबल काउंटिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें पहले नकदी की गिनती और उसके बाद रिकॉर्डिंग की जाती है. मेटल, सिल्वर और गोल्ड के रूप में मिलने वाले दान को भी निर्धारित व्यवस्था के तहत गोल्ड बॉन्ड सहित सुरक्षित माध्यमों में जमा करवाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. उपायुक्त ने कहा कि इन तमाम व्यवस्थाओं का उद्देश्य मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चढ़ावे को सुरक्षित रखना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.
मंदिर परिसर में तेजी से चल रहा काम
गंधर्वा राठौड़ ने कहा कि, मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन विभाग की ओर से भी कई विकास कार्य किए जा रहे हैं. टॉयलेट ब्लॉक, सराय और लाइब्रेरी का निर्माण कार्य चल रहा है. श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए एक बड़ा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसका करीब 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और इसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है.
पारदर्शिता बढ़ने के साथ राजस्व में भी वृद्धि
मंदिर से जुड़े कॉलेज और दो स्कूलों में भी सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है. ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए सोलर पैनल लगाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है. ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने से अब प्रशासन को यह भी स्पष्ट रूप से पता चल पा रहा है कि कितने कमरे बुक हैं और श्रद्धालुओं की मांग किस स्तर पर है. इससे व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने के साथ राजस्व में भी वृद्धि हुई है और बढ़े हुए राजस्व को श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है.
बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए रैंप की सुविधा
बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष ने कहा कि, मंदिर के निचले हिस्से में पर्यटन विभाग की ओर से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और टेंपल ब्लॉक से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है. बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए रैंप की सुविधा विकसित की जा रही है, ताकि उन्हें मंदिर तक पहुंचने में परेशानी न हो. आने वाले समय में लिफ्ट की सुविधा देने की भी योजना है. इसके अलावा पांच मंजिला पार्किंग और लाइब्रेरी का निर्माण भी प्रस्तावित है.
उपायुक्त ने बताया कि बाबा बालक नाथ के लाइव दर्शन की व्यवस्था भी नियमित की जाएगी. बड़ी संख्या में श्रद्धालु यूट्यूब के माध्यम से बाबा जी के दर्शन करते हैं. तकनीकी कारणों से यह व्यवस्था कुछ समय प्रभावित हुई थी, लेकिन अब रोजाना लाइव दर्शन की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है. ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने के बाद मंदिर के राजस्व में करीब दो से तीन गुना वृद्धि होने की बात भी सामने आई है.
ऑनलाइन व्यवस्था से सुविधाएं बेहतर
प्रशासन का कहना है कि, ऑनलाइन व्यवस्था से न केवल सुविधाएं बेहतर हुई हैं, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ी है. जिन श्रद्धालुओं के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे मंदिर पहुंचकर भी ऑनलाइन माध्यम से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं. वहीं, मंदिर में 24 घंटे चलने वाले लंगर के लिए आने वाले राशन और अन्य दान को व्यवस्थित करने के लिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट पोर्टल तैयार किया गया है. इसमें मंदिर को मिलने वाले दान का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा कि कितना सामान या राशन कहां से आया और उसमें से कितना लंगर में इस्तेमाल हुआ. इसके लिए दो युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है. उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने कहा कि दियोटसिद्ध में इन सभी व्यवस्थाओं का मकसद एक ही है- बाबा बालक नाथ के दरबार में आने वाले हर श्रद्धालु को बेहतर सुविधा, सम्मान और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध करवाना.
समय के साथ-साथ सुविधाओं में काफी इजाफा
बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध पहुंचे श्रद्धालु रविंद्र ठाकुर ने मंदिर में बदलती व्यवस्थाओं की सराहना की. उन्होंने कहा कि, "बाबा बालक नाथ उनके कुल देवता हैं और वह बचपन से ही बाबा जी के दरबार में आते रहे हैं. पहले दियोटसिद्ध पहुंचने के लिए सुविधाएं काफी सीमित थीं. बसों की संख्या कम होने के कारण कई बार श्रद्धालुओं को पैदल भी सफर करना पड़ता था, लेकिन अब समय के साथ सुविधाओं में काफी इजाफा हुआ है. मंदिर में ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है. अब छोटे-बड़े सभी श्रद्धालु अपनी जरूरत के अनुसार बुकिंग करवा सकते हैं. डोनेशन से लेकर प्रसाद और अन्य व्यवस्थाएं ऑनलाइन होने से पारदर्शिता भी बढ़ी है."
रविंद्र ठाकुर ने कहा कि करीब छह महीने पहले जब वह बाबा जी के दर्शन के लिए आए थे, तब इस तरह की ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, लेकिन अब मंदिर में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को पहले के मुकाबले बेहतर और व्यवस्थित सुविधाएं मिल रही हैं और पूरी व्यवस्था पारदर्शी नजर आ रही है.
मंदिर में चढ़ावे की व्यवस्था से लेकर कई स्तरों पर बदलाव
वहीं, श्रद्धालु रणवीर ठाकुर ने कहा कि, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देशों के बाद बाबा बालक नाथ मंदिर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं. मंदिर में चढ़ावे की व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक कई स्तरों पर बदलाव देखने को मिल रहा है. सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है और व्यवस्थाओं में सुधार के साथ मंदिर परिसर में अनुशासन भी पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है."
रणवीर ठाकुर ने कहा कि, बाबा बालक नाथ के लाइव दर्शन की सुविधा भी श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण पहल है. इससे जो भक्त किसी कारणवश दियोटसिद्ध नहीं पहुंच पाते, वे घर बैठे बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि, मंदिर में हो रहे ये बदलाव श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ-साथ दियोटसिद्ध की व्यवस्थाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं.
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