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देवरिया के पहले BJP सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन; भारतीय सेना में रहा 40 साल का सफर

देवरिया के पहले BJP सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: पूर्व सांसद और भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का रविवार को निधन हो गया. उन्होंने दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में रविवार सुबह 11:15 बजे अंतिम सांस ली. पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा था. उनके निधन से देवरिया जिले में शोक की लहर है.

श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का जन्म 30 जून 1935 को हुआ था. देवरिया की राजनीति में भाजपा का पहला कमल खिलाने वाले नेता वही थे. उन्होंने 1996 और 1999 में देवरिया सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद बनकर इतिहास रचा था. वह दो बार सांसद 11वीं लोकसभा (1996-1998) और 13वीं लोकसभा (1999-2004) रहे.