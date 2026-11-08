देवरिया के पहले BJP सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का निधन; भारतीय सेना में रहा 40 साल का सफर
वह दो बार सांसद 11वीं लोकसभा (1996-1998) और 13वीं लोकसभा (1999-2004) रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 2:04 PM IST
देवरिया: पूर्व सांसद और भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का रविवार को निधन हो गया. उन्होंने दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में रविवार सुबह 11:15 बजे अंतिम सांस ली. पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा था. उनके निधन से देवरिया जिले में शोक की लहर है.
श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का जन्म 30 जून 1935 को हुआ था. देवरिया की राजनीति में भाजपा का पहला कमल खिलाने वाले नेता वही थे. उन्होंने 1996 और 1999 में देवरिया सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद बनकर इतिहास रचा था. वह दो बार सांसद 11वीं लोकसभा (1996-1998) और 13वीं लोकसभा (1999-2004) रहे.
40 साल सेना में रहे: सेना में उनका करियर बेहद शानदार रहा. जून 1955 में वह भारतीय सेना में कमीशन हुए और जम्मू-कश्मीर में सेवा की. फरवरी 1957 में वह 63 कैवेलरी में शामिल हुए. 1964-65 में नागालैंड में स्क्वाड्रन कमांडर के तौर पर तैनात रहे. 1971 के भारत-पाक युद्ध में उन्होंने बांग्लादेश में युद्ध लड़ा था.
1976 में मिजोरम में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में हिस्सा लिया. 1982 में 3 (I) आर्मर्ड ब्रिगेड के कमांडर बने. 1985 से 1988 तक मेजर जनरल के तौर पर आर्मर्ड डिवीजन के GOC रहे. 1988 से 1990 तक DRDO में डायरेक्टर जनरल, कॉम्बैट व्हीकल्स रहे. इसी दौरान भारत के पहले स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के पहले प्रोटोटाइप को कमीशन करने का गौरव उन्हें मिला.
1990 से 1992 तक उन्होंने 2 कोर के GOC के रूप में सेवा दी और 1992 से 1993 तक सेना के उप-प्रमुख (डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) रहे. सेना में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1986 में अति विशिष्ट सेवा मेडल और 1992 में परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया.
सेना से राजनीति तक: सेना से रिटायरमेंट के बाद वह भाजपा में शामिल हुए. देवरिया जिले के बरपार गांव के मूल निवासी थे. 1996 में जब पूरे पूर्वांचल में भाजपा अपनी जड़ें जमा रही थी, तो उन्होंने देवरिया में पहली बार भाजपा को जीत दिलाई. संसद में उन्हें स्टॉक मार्केट घोटाले की जांच के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) का चेयरमैन बनाया गया था.
तीन पीढ़ियों का 'मणि' परिवार: श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी बेहद प्रतिष्ठित परिवार से आते थे. उनके पिता पंडित सूरत नारायण मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी थे, जो कई जिलों के डीएम, काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे.
उनके बेटे शशांक मणि त्रिपाठी वर्तमान में देवरिया से भाजपा के सांसद हैं. शशांक ने 2024 में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया. शशांक IIT दिल्ली से बीटेक और स्विट्जरलैंड के IMD लॉजेन से MBA हैं. उनके परिवार में चाचा श्रीनिवास मणि त्रिपाठी गौरी बाजार से विधायक रहे और दूसरे चाचा श्रीविलास मणि त्रिपाठी UP के DGP रहे हैं.
देवरिया में शोक: उनके निधन की खबर मिलते ही देवरिया के भाजपा कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिकों में शोक छा गया. देवरिया को भाजपा का गढ़ बनाने में उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है.
1996 से पहले देवरिया कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता था, लेकिन उनके आने के बाद यहां भाजपा ने अपनी पकड़ बनाई. बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर देवरिया लाया जाएगा.
यह भी पढे़ं: फिरोजाबाद में पांच साल बाद भी 'अधूरी उम्मीद', 58 करोड़ में बनने वाले यमुना पुल का सिर्फ ढांचा खड़ा