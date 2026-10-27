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देवरिया: चीनी मिल के मजदूरों का भुगतान 30 साल से बकाया, सपा मजदूर सभा ने भरी हुंकार

देवरिया में प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया: गौरीबाजार चीनी मिल के मजदूरों और किसानों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर समाजवादी मजदूर सभा ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया. दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चले इस प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. किसानों-मजदूरों का कहना था कि उनका मिल पर काफी बकाया है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है. उन्होंने नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की.