देवरिया: चीनी मिल के मजदूरों का भुगतान 30 साल से बकाया, सपा मजदूर सभा ने भरी हुंकार
प्रदर्शन कर कहा- 14.73 करोड़ बकाया, सपा मजदूर सभा के नेतृत्व में भरी हुंकार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:29 AM IST
देवरिया: गौरीबाजार चीनी मिल के मजदूरों और किसानों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर समाजवादी मजदूर सभा ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया. दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चले इस प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. किसानों-मजदूरों का कहना था कि उनका मिल पर काफी बकाया है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है. उन्होंने नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की.
जिलाध्यक्ष ऋषिकेश यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि मिल पर 750 मजदूरों के 14 करोड़ 73 लाख 3 हजार 876 रुपये और किसानों के करीब 1 करोड़ 62 लाख रुपये बकाया हैं. संगठन के मुताबिक वर्ष 1995-96 में चीनी मिल बंद होने के बाद से मजदूरों को उनका बकाया भुगतान नहीं मिला है.
वसूली प्रमाणपत्र दो बार वापस करने का आरोप: ज्ञापन में चीनी मिल की मशीनरी और प्लांट हटाने के साथ मजदूरों के आवास नष्ट किए जाने का भी उल्लेख किया गया है. संगठन ने कोर्ट के आदेश और श्रम विभाग की ओर से जारी वसूली प्रमाणपत्रों का हवाला दिया.
संगठन का आरोप है कि मजदूरों के पक्ष में जारी इन प्रमाणपत्रों को प्रशासनिक स्तर पर दो बार वापस कर दिया गया, जिससे बकाया भुगतान प्रभावित हुआ. संगठन ने इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और जल्द भुगतान की मांग की है. प्रदर्शन कर रहे मजदूरों-किसानों ने इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए. साथ ही भुगतान अविलंब करने की मांग की.
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