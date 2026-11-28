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देवरिया में यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने दिया जीत का मंत्र- बूथ जीता तो चुनाव जीता

देवरिया में बीजेपी अध्यक्ष ने दिया जीत का मंत्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से तेज कर दी है. शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहली बार सलेमपुर विधानसभा पहुंचे,जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिला. प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की जमीनी स्थिति, बूथों की सक्रियता और क्षेत्र में पार्टी की स्थिति का जायजा लिया.

पंकज चौधरी का बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद (Photo Credit; ETV Bharat) कार्यकर्ता पर रहा फोकस