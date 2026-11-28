देवरिया में यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने दिया जीत का मंत्र- बूथ जीता तो चुनाव जीता
पार्टी संगठन में भरी शक्ति, 2027 की रणनीति पर मंथन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:42 PM IST
देवरिया: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से तेज कर दी है. शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहली बार सलेमपुर विधानसभा पहुंचे,जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिला. प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की जमीनी स्थिति, बूथों की सक्रियता और क्षेत्र में पार्टी की स्थिति का जायजा लिया.
कार्यकर्ता पर रहा फोकस
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी चुनाव में जीत का आधार मजबूत संगठन और सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी केवल चुनाव के समय नहीं होती, बल्कि निरंतर जनसंपर्क,संगठन विस्तार और बूथ प्रबंधन से होती है.
चुनाव जीतने का दिया मंत्र
पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने मंत्र दिया कि -बूथ जीता तो चुनाव जीता. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र में जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए प्रयास करे. उन्होंने आपसी समन्वय के साथ काम करने और केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया. पूर्व पदाधिकारियों के अनुभव और वर्तमान कार्यकर्ताओं की सक्रियता को संगठन की सबसे बड़ी ताकत बताया.
जीत का संकल्प मजबूत
बैठक में बूथवार रणनीति, मतदाता संपर्क, नए मतदाताओं को जोड़ने और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. प्रदेश अध्यक्ष का यह दौरा केवल स्वागत और औपचारिक मुलाकात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संगठन की नब्ज टटोलने, पुराने अनुभवों को नई ऊर्जा से जोड़ने और 2027 की चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ. उनके मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ और 2027 में जीत हासिल करने के संकल्प को मजबूती मिली.
इस दौरान राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम, पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा, विधान परिषद सदस्य रतनपाल सिंह, विधायक दीपक मिश्र शाका, जिलाध्यक्ष काली प्रसाद सहित जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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