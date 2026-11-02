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देवरिया में शिक्षिका हत्याकांड का खुलासा; स्कूल का प्रबंधक ही निकला हत्यारा, CCTV और कॉल डिटेल्स से खुला राज़

सैलरी के बहाने स्कूल बुलाई गई थी टीचर रानी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के कन्हौली गाँव के बाहर झाड़ियों में मिली एक अज्ञात युवती की लाश अब एक सनसनीखेज हत्याकांड में बदल चुकी है. मृतका की पहचान गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के खुरहुरी लोहार टोला की रहने वाली 27 वर्षीय शिक्षिका रानी विश्वकर्मा के रूप में हुई है. इस खौफनाक हत्याकांड का आरोपी कोई और नहीं बल्कि रानी का प्रेमी और उसी के स्कूल का प्रबंधक निकला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

परिवार का सहारा थी होनहार और मेहनती शिक्षिका रानी: रानी अपने माता-पिता सुभाष चंद्र विश्वकर्मा और गीता देवी की बेहद लाडली बेटी थी और पाँच भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थी. बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, जबकि घर में दो छोटी बहनें और एक छोटा भाई है. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण रानी नई बाजार ब्रह्मपुर स्थित बीएन सेंट्रल एकेडमी नामक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर अपने घर का खर्च चलाती थी. अपने इलाके में वह एक होनहार और मेहनती टीचर के रूप में जानी जाती थी. घटना वाले दिन सुबह वह यह कहकर घर से निकली थी कि आज स्कूल में वेतन बंटेगा और वह शाम तक वापस आ जाएगी.

स्कूल परिसर में ही रची गई खौफनाक साजिश: दोपहर के समय स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक रानी स्कूल से निकल चुकी थी, लेकिन असलियत में वह स्कूल परिसर के अंदर ही मौजूद थी. इसके बाद कन्हौली गाँव के पास ग्लोबल पब्लिक स्कूल के नजदीक एक सफेद वैगनआर कार आकर रुकी. उस कार की डिग्गी से एक युवती के शव को निकालकर चुपचाप झाड़ियों में फेंक दिया गया. गाँव के कुछ सतर्क युवकों ने उस संदिग्ध कार का दो किलोमीटर तक पीछा भी किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर कार ड्राइवर गोरखपुर की तरफ तेजी से भाग निकला. व्हाट्सएप पर वायरल हुई फोटो से हुआ बड़ा खुलासा: रात करीब 11 बजे तक पुलिस ने अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई थी. इसके बाद रुद्रपुर पुलिस ने पहचान के लिए शव की तस्वीर को जिले के सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में तेजी से वायरल कर दिया. रविवार की रात कन्हौली के ही कुछ लोगों ने जब वह फोटो देखी, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो खुरहुरी गाँव की रानी है. उन्होंने बिना देर किए रामलक्षन पुलिस चौकी पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद रात को ही परिवार चौकी पहुंचा और रानी के रूप में शव की शिनाख्त की.