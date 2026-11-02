देवरिया में शिक्षिका हत्याकांड का खुलासा; स्कूल का प्रबंधक ही निकला हत्यारा, CCTV और कॉल डिटेल्स से खुला राज़
देवरिया के रुद्रपुर में मिली शिक्षिका रानी विश्वकर्मा की लाश के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी व स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 5:17 PM IST
देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के कन्हौली गाँव के बाहर झाड़ियों में मिली एक अज्ञात युवती की लाश अब एक सनसनीखेज हत्याकांड में बदल चुकी है. मृतका की पहचान गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के खुरहुरी लोहार टोला की रहने वाली 27 वर्षीय शिक्षिका रानी विश्वकर्मा के रूप में हुई है. इस खौफनाक हत्याकांड का आरोपी कोई और नहीं बल्कि रानी का प्रेमी और उसी के स्कूल का प्रबंधक निकला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
परिवार का सहारा थी होनहार और मेहनती शिक्षिका रानी: रानी अपने माता-पिता सुभाष चंद्र विश्वकर्मा और गीता देवी की बेहद लाडली बेटी थी और पाँच भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थी. बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, जबकि घर में दो छोटी बहनें और एक छोटा भाई है. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण रानी नई बाजार ब्रह्मपुर स्थित बीएन सेंट्रल एकेडमी नामक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर अपने घर का खर्च चलाती थी. अपने इलाके में वह एक होनहार और मेहनती टीचर के रूप में जानी जाती थी. घटना वाले दिन सुबह वह यह कहकर घर से निकली थी कि आज स्कूल में वेतन बंटेगा और वह शाम तक वापस आ जाएगी.
स्कूल परिसर में ही रची गई खौफनाक साजिश: दोपहर के समय स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक रानी स्कूल से निकल चुकी थी, लेकिन असलियत में वह स्कूल परिसर के अंदर ही मौजूद थी. इसके बाद कन्हौली गाँव के पास ग्लोबल पब्लिक स्कूल के नजदीक एक सफेद वैगनआर कार आकर रुकी. उस कार की डिग्गी से एक युवती के शव को निकालकर चुपचाप झाड़ियों में फेंक दिया गया. गाँव के कुछ सतर्क युवकों ने उस संदिग्ध कार का दो किलोमीटर तक पीछा भी किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर कार ड्राइवर गोरखपुर की तरफ तेजी से भाग निकला.
व्हाट्सएप पर वायरल हुई फोटो से हुआ बड़ा खुलासा: रात करीब 11 बजे तक पुलिस ने अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई थी. इसके बाद रुद्रपुर पुलिस ने पहचान के लिए शव की तस्वीर को जिले के सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में तेजी से वायरल कर दिया. रविवार की रात कन्हौली के ही कुछ लोगों ने जब वह फोटो देखी, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो खुरहुरी गाँव की रानी है. उन्होंने बिना देर किए रामलक्षन पुलिस चौकी पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद रात को ही परिवार चौकी पहुंचा और रानी के रूप में शव की शिनाख्त की.
प्रेम प्रसंग और शादी के दबाव ने ली शिक्षिका की जान: पुलिस की गहन जाँच-पड़ताल में सामने आया कि रानी और स्कूल प्रबंधक के बीच पिछले करीब एक साल से प्रेम संबंध चल रहा था. शनिवार को वेतन मिलने की बात को लेकर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक और विवाद हुआ था. रानी प्रबंधक पर लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि आरोपी इस बात से लगातार टालमटोल कर रहा था. इसी बात को लेकर स्कूल के एक कमरे में दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि प्रबंधक ने अपने साथी के साथ मिलकर गला घोंटकर रानी की हत्या कर दी.
सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन ने खोल दी आरोपी की पोल: हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ने मिलकर शव को वैगनआर कार की डिग्गी में डाला और ठिकाने लगाने के लिए देवरिया के सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक दिया. पुलिस को इस मामले में सबसे बड़ा सुराग सीसीटीवी फुटेज से मिला, जहाँ स्कूल से निकलने वाली वैगनआर का नंबर और कन्हौली में देखी गई कार का हुलिया बिल्कुल एक जैसा था. इसके अलावा मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन ने भी आरोपी के सारे झूठ की पोल खोल दी. पुलिस ने आरोपी प्रबंधक को हिरासत में लेकर पूछताछ की और वैगनआर कार से खून के धब्बे व मृतका के बाल भी बरामद किए हैं.
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