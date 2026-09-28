देवरिया में म्यूल अकाउंट का पर्दाफाश: सलेमपुर बैंक खाते में डेढ़ महीने में आए 1.16 करोड़, 4 पर FIR
देवरिया के सलेमपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के एक खाते में डेढ़ महीने में 1.16 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 5:30 PM IST
देवरिया: देवरिया जिले में साइबर ठगी की काली कमाई को खपाने के लिए इस्तेमाल हो रहे म्यूल अकाउंट पर साइबर थाने की पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा है. सलेमपुर स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के एक खाते में महज डेढ़ महीने के भीतर 1.16 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन सामने आया है. जांच के बाद पुलिस ने खाताधारक समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. यह खाता निजामाबाद निवासी ब्रजेश कुमार शर्मा के नाम पर संचालित हो रहा था.
2 जून से 27 जुलाई के बीच आई करोड़ों की रकम, तुरंत किए गए ट्रांसफर: साइबर थाने के उप निरीक्षक दीपक पटेल को इस संदिग्ध खाते की जांच सौंपी गई थी. जांच में पता चला कि 2 जून से 27 जुलाई के बीच इस खाते में करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपये जमा हुए. जैसे ही खाते में पैसे आते थे, उन्हें तुरंत दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था या निकाल लिया जाता था. पूछताछ में खुलासा हुआ कि खाताधारक ब्रजेश का चचेरा भाई करन शर्मा प्रॉपर्टी का काम करता है.
गोलू और अंगद निकालते थे रुपये, पुलिस ने 4 पर दर्ज की एफआईआर: करन शर्मा के साथ गोलू और अंगद पाठक भी इस पूरे खेल में शामिल थे. पुलिस के मुताबिक खाते में आई रकम को निकालने और आगे भेजने का मुख्य काम गोलू और अंगद ही संभालते थे. इस पक्के सबूत के आधार पर पुलिस ने ब्रजेश शर्मा, करन शर्मा, गोलू और अंगद पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल गोलू और अंगद के पूरे पते की जानकारी जुटाई जा रही है.
कमीशन के लालच में दिया खाता, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस: साइबर थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि आरोपियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. साइबर ठग अक्सर आम लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके खातों में ठगी का पैसा मँगवाते हैं. पुलिस अब इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही है कि खाते में आए 1.16 करोड़ रुपये किस साइबर ठगी से जुड़े हैं. जल्द ही इस पूरे गिरोह के बाकी चेहरों को बेनाकाब किया जाएगा.
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