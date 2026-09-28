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​देवरिया में म्यूल अकाउंट का पर्दाफाश: सलेमपुर बैंक खाते में डेढ़ महीने में आए 1.16 करोड़, 4 पर FIR

​देवरिया में साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन: 1.16 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन में 4 लोगों पर केस दर्ज ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: ​​देवरिया जिले में साइबर ठगी की काली कमाई को खपाने के लिए इस्तेमाल हो रहे म्यूल अकाउंट पर साइबर थाने की पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा है. सलेमपुर स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के एक खाते में महज डेढ़ महीने के भीतर 1.16 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन सामने आया है. जांच के बाद पुलिस ने खाताधारक समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. यह खाता निजामाबाद निवासी ब्रजेश कुमार शर्मा के नाम पर संचालित हो रहा था.