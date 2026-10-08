देवरिया में RSS नेता हत्याकांड के आरोपियों के परिवार का पोखरी से अवैध कब्जा हटा, धान की फसल उखाड़ी
देवरिया के लार क्षेत्र में RSS नेता रामेश्वर तिवारी हत्याकांड के बाद प्रशासन ने सरकारी पोखरी की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:23 PM IST
देवरिया: देवरिया के लार क्षेत्र में चर्चित RSS नेता रामेश्वर तिवारी हत्याकांड के मामले में प्रशासन ने एक और कार्रवाई की है. बुधवार को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने सरकारी पोखरी की जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया. इस जमीन पर धान की फसल बोई गई थी, जिसे टीम ने मौके पर ही उखड़वा दिया. प्रशासन ने 0.081 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर वहां बोर्ड भी लगा दिया.
शिकायत के बाद प्रशासन ने शुरू की जांच: यह मामला लार थाना क्षेत्र का है. रामेश्वर तिवारी के बेटे विकास तिवारी ने 2 अक्टूबर को प्रशासन से शिकायत की थी कि गांव की सरकारी पोखरी पर आरोपी पक्ष के संजय पुत्र श्याम नारायण और वशिष्ठ नारायण पुत्र भभिकन ने कब्जा कर रखा है. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सरकारी जमीन पर धान की खेती की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने राजस्व विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए.
सीमांकन में सरकारी जमीन पर मिला अतिक्रमण: जिलाधिकारी के निर्देश पर 4 अक्टूबर को राजस्व टीम ने पुलिस बल के साथ गाटा संख्या 28, 29ग, 33 और 35 का सीमांकन किया. राजस्व अभिलेखों में इन गाटा संख्याओं की जमीन खाद गड्ढा, बंजर, नवीन परती और पोखरी के रूप में दर्ज है. जांच के दौरान पता चला कि गाटा संख्या 35 की कुल 0.178 हेक्टेयर जमीन पोखरी के रूप में दर्ज है. इसमें से 0.081 हेक्टेयर जमीन पर अवैध रूप से धान की फसल बोई गई थी.
संयुक्त टीम ने हटवाई धान की फसल: सीमांकन में अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद गुरुवार को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस मौके पर पहुंची. टीम ने सरकारी पोखरी की जमीन पर बोई गई धान की फसल हटवा दी. इसके बाद जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया. मौके पर दोबारा कब्जा रोकने के लिए अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र का बोर्ड भी लगा दिया गया.
स्पीड ब्रेकर के विवाद में हुई थी RSS नेता की हत्या: 1 अक्टूबर को गांव में स्पीड ब्रेकर बनाने को लेकर विवाद हुआ था. इसी विवाद में RSS के समरसता प्रमुख रामेश्वर तिवारी (50) की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में संबंधित पक्ष के कुछ लोगों के आरोपी होने की बात सामने आई है. अब सरकारी पोखरी की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई भी इसी मामले के बाद चर्चा में है.
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