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देवरिया में RSS नेता हत्याकांड के आरोपियों के परिवार का पोखरी से अवैध कब्जा हटा, धान की फसल उखाड़ी

1 अक्टूबर को गांव में स्पीड ब्रेकर बनाने को लेकर विवाद हुआ था. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: देवरिया के लार क्षेत्र में चर्चित RSS नेता रामेश्वर तिवारी हत्याकांड के मामले में प्रशासन ने एक और कार्रवाई की है. बुधवार को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने सरकारी पोखरी की जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया. इस जमीन पर धान की फसल बोई गई थी, जिसे टीम ने मौके पर ही उखड़वा दिया. प्रशासन ने 0.081 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर वहां बोर्ड भी लगा दिया.

शिकायत के बाद प्रशासन ने शुरू की जांच: यह मामला लार थाना क्षेत्र का है. रामेश्वर तिवारी के बेटे विकास तिवारी ने 2 अक्टूबर को प्रशासन से शिकायत की थी कि गांव की सरकारी पोखरी पर आरोपी पक्ष के संजय पुत्र श्याम नारायण और वशिष्ठ नारायण पुत्र भभिकन ने कब्जा कर रखा है. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सरकारी जमीन पर धान की खेती की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने राजस्व विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए.