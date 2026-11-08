देवरिया के लोगों को बंदरों के आतंक से मिलेगा छुटकारा; 20 विभागों ने बनाया मास्टर प्लान, कटखने बंदरों का डाटाबेस बनेगा
बंदरों को पकड़ने, नसबंदी करने और जंगल में छोड़ने का एक्शन प्लान तैयार. स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और कचहरी में जाली और पिंजरे लगाई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 11:35 AM IST
देवरिया : बंदरों की बढ़ती संख्या और उनके आतंक से अब देवरिया के लोगों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है. जिला प्रशासन ने बंदरों को पकड़ने और संख्या नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू की है. इसके तहत नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, पंचायत, कृषि, विद्युत, पशुपालन, नगर विकास, रेलवे, परिवहन समेत 20 विभागों के साथ मिलकर शामिल कर विशेष समिति गठित की गई है. पहले चरण में समिति ने बंदरों से जुड़ी घटनाओं का डाटाबेस तैयार करेगी. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से एक्शन लिया जाएगा.
बता दें, देवरिया में शहर से लेकर गांव तक बंदरों का आतंक है. बंदरों ने शहर से लेकर गांव तक, हर गली-मोहल्ले में लोगों का जीना मुहाल कर रखा है. इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है. योजना के तहत अब जिले में जहां भी बंदर किसी को काटेंगे, उसकी पूरी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय के पास दर्ज की जाएगी. किस वार्ड, मोहल्ले, गांव में बंदरों ने कितने लोगों को काटा, इसका पूरा डाटाबेस तैयार होगा. इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
इन तीन विकल्पों पर ज्यादा जोर : समिति की बैठक में बंदरों से निपटने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा होगी. जिसमें बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ना को वन विभाग की टीम विशेष पिंजरे लगाकर बंदरों को पकड़ेगी और उन्हें शहर से दूर घने जंगलों में छोड़ा जाएगा. इसके लिए पिंजरे और जाल मंगवाए जा रहे हैं. नसबंदी के जरिए संख्या नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा. साथ ही लोगों को जागरूक किया जाएगा.
इन जगहों पर पहले लगेगी जाली : समिति ने तय किया है कि सबसे पहले संवेदनशील जगहों को सुरक्षित किया जाएगा. इसमें स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट, कचहरी, पार्क और धार्मिक स्थलों पर जाली और सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे.
डीएफओ करसला राजू कहना है कि अगले 15 दिनों में पिंजरे लगाने और डाटाबेस तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा. अगर यह योजना सफल रही तो देवरिया यूपी में बंदरों से निपटने का मॉडल बन सकता है. योजना को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की कवायद चल रही है.
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