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देवरिया के लोगों को बंदरों के आतंक से मिलेगा छुटकारा; 20 विभागों ने बनाया मास्टर प्लान, कटखने बंदरों का डाटाबेस बनेगा

देवरिया के लोगों को बंदरों के आतंक से मिलेगा छुटकारा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

देवरिया : बंदरों की बढ़ती संख्या और उनके आतंक से अब देवरिया के लोगों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है. जिला प्रशासन ने बंदरों को पकड़ने और संख्या नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू की है. इसके तहत नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, पंचायत, कृषि, विद्युत, पशुपालन, नगर विकास, रेलवे, परिवहन समेत 20 विभागों के साथ मिलकर शामिल कर विशेष समिति गठित की गई है. पहले चरण में समिति ने बंदरों से जुड़ी घटनाओं का डाटाबेस तैयार करेगी. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से एक्शन लिया जाएगा.

बता दें, देवरिया में शहर से लेकर गांव तक बंदरों का आतंक है. बंदरों ने शहर से लेकर गांव तक, हर गली-मोहल्ले में लोगों का जीना मुहाल कर रखा है. इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है. योजना के तहत अब जिले में जहां भी बंदर किसी को काटेंगे, उसकी पूरी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय के पास दर्ज की जाएगी. किस वार्ड, मोहल्ले, गांव में बंदरों ने कितने लोगों को काटा, इसका पूरा डाटाबेस तैयार होगा. इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.