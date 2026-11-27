UP Bhojpuri Academy: देवरिया के लाल प्रभुनाथ राय बने उपाध्यक्ष, आठवीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल कराने का दोहराया संकल्प
'भोजपुरी सिर्फ भाषा नहीं, मां के आंचल की खुशबू है'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 3:41 PM IST
देवरिया: उम्र 64 साल, लेकिन हौसला आज भी जवान. आवाज में वही दम, भोजपुरी के लिए वही जज्बा. भाटपाररानी क्षेत्र के टडवा गांव के लाल और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय को अब उत्तर प्रदेश भोजपुरी अकादमी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है.
भोजपुरी सिर्फ भाषा नहीं, पहचान है: ईटीवी भारत से बातचीत में प्रभुनाथ राय ने बताया कि भोजपुरी सिर्फ बोलने की भाषा नहीं है. यह करोड़ों लोगों की संस्कृति है, परंपरा है, माटी की खुशबू है, मां के आंचल की भाषा है. देश ही नहीं, मॉरीशस, फिजी, नेपाल, त्रिनिदाद जैसे देशों में भी भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन अफसोस कि आज तक इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में जगह नहीं मिली. इसी मांग को लेकर वह दशकों से लड़ रहे हैं. उनका संकल्प है कि जब तक भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल जाता, यह लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा किभोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए ईटीवी भारत का भी बड़ा योगदान है.
1984 से शुरू हुई यात्रा: कहानी 1984 की है. बड़े भाई के साथ प्रभुनाथ राय लखनऊ पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन उनकी पहचान के लिए कोई मंच नहीं है. उस समय लखनऊ में छठ महापर्व को भी वह पहचान नहीं मिली थी, जो आज है. तब उन्होंने पूर्वांचल के सिर्फ चार परिवारों के साथ लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान स्थित गोमती तट पर छठ मनाने की शुरुआत की. लोग देखते थे, पूछते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. धीरे-धीरे एक से दो, दो से चार, और आज हजारों श्रद्धालु वहां छठ करते हैं. यही उनकी सबसे बड़ी जीत है.
अब नई जिम्मेदारी, नई उम्मीद: अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वह पहले से ही भोजपुरी के लिए काम कर रहे थे. अब भोजपुरी अकादमी के उपाध्यक्ष बनने के बाद उनसे उम्मीद और बढ़ गई है. भोजपुरी प्रेमियों का कहना है कि प्रभुनाथ राय जैसे जुझारू और समर्पित व्यक्ति के हाथ में जिम्मेदारी आने से भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग और मजबूत होगी.
देवरिया को गर्व: टडवा गांव से लेकर देवरिया तक हर कोई प्रभुनाथ राय की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है. लोगों का कहना है कि उन्होंने भोजपुरी को सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि सम्मान दिलाने का काम किया है. उनके इस उपलब्धि परगांव सहित पूरे जनपद वासियों को गर्व है. कई जगहों पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी.
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