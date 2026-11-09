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अटल जी ने कहा था- "मेरी सरकार एक वोट से गिरी, अगर श्रीप्रकाश मणि जीते होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता"

साल 1999 की वो ऐतिहासिक सभा: जब अटल जी की एक मार्मिक अपील ने पलट दिया था देवरिया का पूरा चुनाव. ( Etv BharatPhoto Credit: ETV Bharat )

देवरिया: पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के निधन के साथ ही देवरिया की राजनीति का एक भावुक अध्याय भी समाप्त हो गया है. यह कहानी साल 1999 की है, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक अपील ने देवरिया लोकसभा सीट का चुनावी माहौल बदल दिया था. अटल जी ने एक चुनावी सभा में लोगों से कहा था कि उनकी सरकार महज एक वोट से गिर गई थी और अगर 1998 में देवरिया के लोगों ने श्रीप्रकाश मणि को जिताया होता तो शायद यह नौबत नहीं आती. उनकी इस भावुक अपील का ऐसा असर हुआ कि चुनावी हवा पलट गई और श्रीप्रकाश मणि भारी मतों से जीतकर संसद पहुंचे.

भाजपा और सपा के बीच होती थी सीधी टक्कर: साल 1996 से 2009 के बीच देवरिया लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और समाजवादी पार्टी (SP) के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिलता था. भाजपा की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी और सपा की ओर से मोहन सिंह चुनाव मैदान में आमने-सामने होते थे. दोनों नेताओं ने इस सीट से दो-दो बार जीत हासिल की थी. साल 1996 में जनरल श्रीप्रकाश मणि ने पहली बार देवरिया में भाजपा का परचम लहराया था, लेकिन 1998 के चुनाव में बाजी पलट गई और मोहन सिंह करीब चार हजार वोटों से जीत गए.

एक वोट से गिर गई थी अटल सरकार: साल 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, लेकिन AIADMK ने करीब 13 महीने बाद सरकार से समर्थन वापस ले लिया. इसके बाद 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास मत पर मतदान हुआ. इस मतदान में अटल सरकार महज एक वोट से गिर गई थी. इस घटना ने देश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया और कुछ ही समय बाद लोकसभा के मध्यावधि चुनाव का रास्ता साफ हो गया. 1999 में देवरिया पहुंचे थे अटल बिहारी वाजपेयी: साल 1999 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव हुए और देवरिया में भाजपा के श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी तथा सपा के मोहन सिंह आमने-सामने थे. उस समय चुनावी माहौल को सपा के पक्ष में माना जा रहा था. भाजपा ने अपने सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी को श्रीप्रकाश मणि के समर्थन में प्रचार के लिए देवरिया बुलाया. रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई चुनावी सभा में अटल जी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे.