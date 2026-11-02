देवरिया की सियासत में नया ट्रेंड: पिता की विरासत संभालने मैदान में उतरे बेटों के बीच मची होड़
देवरिया की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायकों और बड़े नेताओं के बेटे सक्रिय हो गए हैं. देखिए विश्वदीपक त्रिपाठी की स्पेशल-रिपोर्ट..
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 4:11 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 4:29 PM IST
देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सियासत में इन दिनों एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. यहां कई बड़े राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. कोई विधानसभा का टिकट पाने के लिए अपने दल में दावेदारी कर रहा है, तो कोई ब्लॉक प्रमुख बनकर राजनीति में अपनी जगह मजबूत कर रहा है.
जिले की सात विधानसभा सीटों में से छह पर पूर्व विधायकों के बेटे या परिवार के दूसरे सदस्य सक्रिय नजर आ रहे हैं. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले देवरिया की राजनीति में परिवारों की अगली पीढ़ी की हलचल तेज हो गई है.
बरहज से लेकर रुद्रपुर तक कई परिवारों की दावेदारी: बरहज विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक पंडित सुरेश तिवारी के बेटे संजय तिवारी बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं. पूर्व विधायक राम प्रसाद जायसवाल के बेटे मुरली मनोहर जायसवाल समाजवादी पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं. पूर्व सांसद मोहन सिंह की बेटी और पूर्व राज्यसभा सदस्य कनकलता सिंह भी इस सीट पर सक्रिय हैं. वहीं, पूर्व विधायक और मंत्री दुर्गा प्रसाद मिश्र के बेटे दीपक मिश्रा शाका इस समय बीजेपी से विधायक हैं.
पथरदेवा विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री शाकिर अली के बेटे परवेज आलम दावेदारी कर रहे हैं. वह पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं. इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सूर्य प्रताप शाही विधायक हैं. उनके बेटे सुब्रत शाही भी राजनीति में सक्रिय हैं और दूसरी बार पथरदेवा के ब्लॉक प्रमुख बने हैं.
रामपुर कारखाना और देवरिया सदर में भी बेटों की सक्रियता: रामपुर कारखाना विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक कमलेश शुक्ला के बेटे डॉ. संजीव शुक्ला अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. वहीं, सलेमपुर के पूर्व विधायक आनंद यादव के बेटे और जिला पंचायत सदस्य संदेश यादव उर्फ मिस्टर भी अपने राजनीतिक दल से टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं.
देवरिया सदर सीट पर पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे अजय कुमार सिंह पिंटू और पूर्व विधायक प्रमोद सिंह के बेटे पंकज सिंह प्रचार-प्रसार में जुटे हैं. हालांकि, इस सीट से बीजेपी के शलभ मणि त्रिपाठी विधायक हैं. ऐसे में यहां भी टिकट को लेकर राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है.
भाटपार रानी में कई राजनीतिक परिवारों की नजर: भाटपार रानी विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री और विधायक रह चुके कामेश्वर उपाध्याय के बेटे आशुतोष उपाध्याय अपनी दावेदारी कर रहे हैं. वह दो बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. इस सीट से बीजेपी के सभा कुंवर विधायक हैं.
इसके अलावा पूर्व सांसद हरि केवल प्रसाद के बेटे जय नाथ कुशवाहा, पूर्व विधायक हरिवंश सहाय के बेटे अरविंद सहाय और पूर्व विधायक रघुराज प्रताप सिंह के पौत्र राघवेंद्र विक्रम सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं. इस तरह भाटपार रानी में कई राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी अपनी जगह बनाने की कोशिश में है.
रुद्रपुर में भी पूर्व नेताओं के बेटे सक्रिय: रुद्रपुर विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक मुक्तिनाथ यादव के बेटे सतीश यादव और पूर्व विधान परिषद सदस्य राम नगीना यादव के बेटे विजय प्रताप यादव टिकट की दावेदारी कर रहे हैं. दोनों अपने-अपने राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. इस सीट से बीजेपी के जयप्रकाश निषाद विधायक हैं. उनके बेटे विश्व विजय भी राजनीति में सक्रिय हैं और गौरी बाजार के ब्लॉक प्रमुख हैं.
कुछ बेटों को मिल चुकी है चुनाव में कामयाबी: देवरिया की राजनीति में कई ऐसे उदाहरण हैं, जहां नेताओं के बेटों ने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है. पूर्व मंत्री और भाटपार रानी से विधायक रह चुके कामेश्वर उपाध्याय के बेटे डॉ. आशुतोष उपाध्याय पिता के निधन के बाद दो बार विधायक बने. वहीं, बरहज के पूर्व विधायक और मंत्री दुर्गा प्रसाद मिश्र के बेटे दीपक मिश्रा शाका इस समय विधायक हैं.
सलेमपुर के पूर्व सांसद हरि केवल प्रसाद के बेटे रविंद्र कुशवाहा भी सांसद रह चुके हैं. इन उदाहरणों से साफ है कि जिले में कई राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी चुनावी राजनीति में अपनी पहचान बना चुकी है. अब कुछ दूसरे परिवार भी इसी राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.
चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिली कामयाबी: कुछ ऐसे नेता भी हैं, जिनके बेटे पहले चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. देवरिया सदर के पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे अजय कुमार सिंह पिंटू दो बार विधानसभा और एक बार पडरौना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली. इसके बावजूद वह एक बार फिर अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं.
पूर्व विधान परिषद सदस्य राम नगीना यादव के बेटे विजय प्रताप यादव ने समाजवादी पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. बरहज के पूर्व विधायक राम प्रसाद जायसवाल के बेटे मुरली मनोहर जायसवाल भी पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नहीं पाए. सलेमपुर के पूर्व विधायक आनंद यादव के बेटे संदेश यादव उर्फ मिस्टर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं. बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था, लेकिन उन्हें करीब 45 हजार वोट मिले और वह चुनाव नहीं जीत सके. फिलहाल वह जिला पंचायत सदस्य हैं और उनकी पत्नी कई बार ग्राम प्रधान रह चुकी हैं.
ब्लॉक प्रमुख बनकर राजनीति में एंट्री का फॉर्मूला: देवरिया में कुछ बड़े नेताओं ने अपने बेटों को सीधे विधानसभा चुनाव में उतारने के बजाय पहले ब्लॉक प्रमुख बनाकर राजनीति में सक्रिय किया है. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने बेटे सुब्रत शाही को दूसरी बार पथरदेवा का ब्लॉक प्रमुख बनवाने में कामयाबी हासिल की है. इसी तरह रुद्रपुर के विधायक जयप्रकाश निषाद के बेटे विश्व विजय गौरी बाजार के ब्लॉक प्रमुख हैं.
इस तरह जिले में कई राजनीतिक परिवार अपनी अगली पीढ़ी को संगठन और स्थानीय राजनीति के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं. अब इन परिवारों के बेटे और दूसरे सदस्य विधानसभा चुनाव में टिकट पाने की कोशिश में जुटे हैं. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि किसे पार्टी का टिकट मिलता है और किसे जनता का समर्थन हासिल होता है.
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