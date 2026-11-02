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देवरिया की सियासत में नया ट्रेंड: पिता की विरासत संभालने मैदान में उतरे बेटों के बीच मची होड़

देवरिया में बदला चुनावी समीकरण: पिता की राजनीतिक विरासत संभालने मैदान में उतरे बेटे. ( Video Credit: ETV Bharat )

देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सियासत में इन दिनों एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. यहां कई बड़े राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. कोई विधानसभा का टिकट पाने के लिए अपने दल में दावेदारी कर रहा है, तो कोई ब्लॉक प्रमुख बनकर राजनीति में अपनी जगह मजबूत कर रहा है.

जिले की सात विधानसभा सीटों में से छह पर पूर्व विधायकों के बेटे या परिवार के दूसरे सदस्य सक्रिय नजर आ रहे हैं. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले देवरिया की राजनीति में परिवारों की अगली पीढ़ी की हलचल तेज हो गई है.

कई को मिली सफलता तो कई खा चुके हैं मात. (Video Credit: ETV Bharat) बरहज से लेकर रुद्रपुर तक कई परिवारों की दावेदारी: बरहज विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक पंडित सुरेश तिवारी के बेटे संजय तिवारी बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं. पूर्व विधायक राम प्रसाद जायसवाल के बेटे मुरली मनोहर जायसवाल समाजवादी पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं. पूर्व सांसद मोहन सिंह की बेटी और पूर्व राज्यसभा सदस्य कनकलता सिंह भी इस सीट पर सक्रिय हैं. वहीं, पूर्व विधायक और मंत्री दुर्गा प्रसाद मिश्र के बेटे दीपक मिश्रा शाका इस समय बीजेपी से विधायक हैं. पथरदेवा विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री शाकिर अली के बेटे परवेज आलम दावेदारी कर रहे हैं. वह पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं. इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सूर्य प्रताप शाही विधायक हैं. उनके बेटे सुब्रत शाही भी राजनीति में सक्रिय हैं और दूसरी बार पथरदेवा के ब्लॉक प्रमुख बने हैं. रामपुर कारखाना और देवरिया सदर में भी बेटों की सक्रियता: रामपुर कारखाना विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक कमलेश शुक्ला के बेटे डॉ. संजीव शुक्ला अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. वहीं, सलेमपुर के पूर्व विधायक आनंद यादव के बेटे और जिला पंचायत सदस्य संदेश यादव उर्फ मिस्टर भी अपने राजनीतिक दल से टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं. सात में से छह विधानसभा सीटों पर पूर्व विधायकों और दिग्गजों के बेटों की दावेदारी. (Photo Credit: ETV Bharat) देवरिया सदर सीट पर पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे अजय कुमार सिंह पिंटू और पूर्व विधायक प्रमोद सिंह के बेटे पंकज सिंह प्रचार-प्रसार में जुटे हैं. हालांकि, इस सीट से बीजेपी के शलभ मणि त्रिपाठी विधायक हैं. ऐसे में यहां भी टिकट को लेकर राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है. भाटपार रानी में कई राजनीतिक परिवारों की नजर: भाटपार रानी विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री और विधायक रह चुके कामेश्वर उपाध्याय के बेटे आशुतोष उपाध्याय अपनी दावेदारी कर रहे हैं. वह दो बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. इस सीट से बीजेपी के सभा कुंवर विधायक हैं. इसके अलावा पूर्व सांसद हरि केवल प्रसाद के बेटे जय नाथ कुशवाहा, पूर्व विधायक हरिवंश सहाय के बेटे अरविंद सहाय और पूर्व विधायक रघुराज प्रताप सिंह के पौत्र राघवेंद्र विक्रम सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं. इस तरह भाटपार रानी में कई राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी अपनी जगह बनाने की कोशिश में है. 2027 के चुनाव में फिर से जोर आजमाने की तैयारी. (Photo Credit: ETV Bharat)