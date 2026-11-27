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विधानसभा चुनाव 2027; अब वोटर लिस्ट के लिए दफ्तर के चक्कर खत्म; ऐप पर मिलेगा नाम जोड़ने से लेकर बीएलओ से बात करने का ऑप्शन

देवरिया : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस कड़ी में 01-01-2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम चल रहा है. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है. अब मतदाता सूची से जुड़ा हर काम मोबाइल के ऐप से हो जाएगा.



उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण ने बताया कि आयोग ने जनसामान्य, मतदाताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के उपयोग के लिए ECI Net App विकसित किया है. इसे गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है.



इस ऐप की मदद से मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने, सूची में किसी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने तथा सूची से नाम विलोपित करने की कार्यवाही की जा सकती है. इसके अलावा मतदाता सूची के संबंध में शिकायत दर्ज करना, ई-वोटर कार्ड डाउनलोड करना, बुक ए कॉल विद बीएलओ, मतदाता सूची में नाम सर्च करना जैसे सभी काम भी घर बैठे किए जा सकेंगे.



उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों, मतदाताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड करें और अन्य लोगों को भी इसे डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें. लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए अपना बहुमूल्य योगदान दें.