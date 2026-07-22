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यूक्रेन में मिसाइल हमले का शिकार हुआ देवरिया का लाल, इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम

पिता की सरकार से गुहार 'पार्थिव शरीर घर लाओ, बेटियों को दो नौकरी'

जंग ने ली निर्दोष की जान!
जंग ने ली निर्दोष की जान! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 11:13 AM IST

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देवरिया: यूक्रेन में मालवाहक जहाज पर हुए मिसाइल हमले में उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले युवक की मौत हो गई. मृतक अभिषेक निषाद की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है. पीड़ित परिवार ने सरकार से पार्थिव शरीर को भारत लाने की मांग की है. अभिषेक के पिता ने यूपी सरकार से बेटियों को नौकरी देने की गुहार लगाई है.

देवरिया के लाल की यूक्रेन में मौत (Video Credit: ETV Bharat)

बुझ गया घर का इकलौता चिराग: अभिषेक की उम्र महज 21 साल थी. गौरी बाजार थाना क्षेत्र के कर्मेल गांव के निवासी अभिषेक की ये पहली नौकरी थी. 10 जून को वो शिपिंग कंपनी के माध्यम से नौकरी पर गए थे.अभिषेक इकलौते बेटे थे इनकी दो बहनें हैं. पिता की बनियनी चौराहे पर रेडीमेड कपड़े की छोटी सी दुकान है. घर के इकलौते चिराग के चले जाने से पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है.

मृतक अभिषेक निषाद (फाइल)
मृतक अभिषेक निषाद (फाइल) (Photo Credit: ETV Bharat)

हमारा बेटा गया था मर्चेंट नेवी में तुर्की में ज्वाइन हुआ. कई देशों से होकर यूक्रेन गया और यूक्रेन पर माल लादकर सीरिया के लिए आ रहा था. रूस द्वारा मिसाइल अटैक किया गया. जिसमे मेरा बेटा मर गया. मालवाहक जहाज फैमिली एम वी गोल्डन लियो पर यह हमला हुआ.- सुरेंद्र निषाद, मृतक के पिता

सरकार से मदद की गुहार: इस दुखद खबर के बाद पीड़ित परिवार ने भारत सरकार और यूपी सरकार से मदद की गुहार लगाई है. पित ने भारत सरकार से पार्थिव शरीर देवरिया जल्द से जल्द लाने की विनती की है. इसके अलावा यूपी सरकार से परिवार चलाने के लिए दोनों बेटियों को किसी भी विभाग में नौकरी देने की मांग की है.

सदमें में अभिषेक के परिजन
सदमें में अभिषेक के परिजन (Photo Credit: ETV Bharat)

भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा यही निवेदन है कि, मेरे बेटे का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द घर पर लाया जाए, जितना संभव हो उतनी मेरी मदद की जाए. दो बेटियां पढ़ रही हैं सरकार से यही निवेदन है कि, योग्यता देखकर मेरी बेटियों को नौकरी दी जाए. मेरा इकलौता बेटा मिसाइल हमले में मर गया.- सुरेंद्र निषाद, मृतक के पिता

परिवार ने बताया कि, अभिषेक से आखिरी बार बात 19 जुलाई को हुई थी. रुद्रपुर विधानसभा से भाजपा विधायक जय प्रकाश निषाद ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और हरसंभव मदद का भरोसा दिया.

10 जून को शिपिंग कंपनी में मिली थी नौकरी
10 जून को शिपिंग कंपनी में मिली थी नौकरी (Photo Credit: ETV Bharat)

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