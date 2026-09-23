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स्मृति दिवस ; मंत्री रहते हुए ही अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए थे मोहन सिंह, गिर गई थी प्रदेश सरकार

देवरिया : समाजवादी सिद्धांतों के प्रखर नेता और सांसद रहे मोहन सिंह से जुड़ी कई यादें आज भी राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बनती हैं. इन्हीं में से एक है 1980 का नारायणपुर कांड. उस समय मोहन सिंह जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे, लेकिन नारायणपुर में हुए पुलिस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. उनके इस स्टैंड के बाद प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता की सरकार गिर गई थी. इस घटना के बाद मोहन सिंह की छवि एक बेबाक और सिद्धांतवादी नेता के रूप में बनी.



जयनगर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक का सफर : बरहज तहसील के जयनगर गांव में जन्मे मोहन सिंह 1968-69 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे. डॉ. राममनोहर लोहिया और राजनारायण के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने छात्र आंदोलनों का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान 21 महीने जेल में रहे.





राजनीतिक उतार-चढ़ाव और टिकट कटने का दर्द : 1977 में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर बरहज से विधायक बने. 1979 में राज्य में लघु उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए. 1980 में दोबारा बरहज से विधायक चुने गए, लेकिन 1985 और 1989 का विधानसभा चुनाव हार गए. 1990 में देवरिया-कुशीनगर स्थानीय निकाय से विधान परिषद सदस्य (MLC) चुने गए.



इसके बाद 1991 में पहली बार देवरिया लोकसभा सीट से जनता दल के टिकट पर सांसद बने और उन्होंने कांग्रेस की शशि शर्मा और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजमंगल पांडेय को हराया. संसद में वे अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे.



सबसे चर्चित किस्सा 1996 का है. सांसद होते हुए भी गठबंधन में देवरिया सीट जनता दल के खाते में चली गई. समाजवादी नेता मधु लिमये की पत्नी चंपा लिमये के आग्रह पर मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सलेमपुर से टिकट दिया. मोहन सिंह ने चंद समर्थकों के साथ पैदल कलेक्ट्रेट जाकर नामांकन कर दिया, लेकिन पार्टी में विरोध के बाद आखिरी दिन उनका टिकट कट गया. इसके बाद वे 1998 और 2004 में देवरिया से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए. 2008 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से नवाजा गया.



विचारों से कभी समझौता नहीं : 1991 (जनता दल), 1998 और 2004 (सपा) से सांसद रहे. इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य भी रहे. 2012 में वैचारिक मतभेद के चलते राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटाए गए, लेकिन जीवन भर समाजवादी सिद्धांतों पर टिके रहे.

