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देवरिया रुद्रपुर में विकासखंड कार्यालय में लगी भीषण आग, मनरेगा सेल का पूरा सेटअप हुआ राख

देवरिया रुद्रपुर में विकासखंड कार्यालय में लगी आग. ( Photo Credit : ETV Bharat )

देवरिया : रुद्रपुर स्थित विकासखंड कार्यालय में रविवार शाम करीब 8:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग में मनरेगा सेल पूरी तरह से तबाह हो गया है. मनरेगा सेल का कंप्यूटर सेटअप, प्रिंटर, यूपीएस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गई हैं.

आसपास के लोगों ने बताया कि रविवार होने के कारण कार्यालय बंद था. शाम करीब साढ़े छह बजे कार्यालय के पास के गुजरे कुछ लोगों ने एक कमरे से धुआं उठता देख सूचना दी. लोगों ने शोर मचाया और परिसर में रहने वाले कार्यालय के कर्मचारियों व अधिकारियों को सूचना दी. सूचना मिलने पर खंड विकास अधिकारी समेत कई कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि काबू पाना मुश्किल हो गया.