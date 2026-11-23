देवरिया रुद्रपुर में विकासखंड कार्यालय में लगी भीषण आग, मनरेगा सेल का पूरा सेटअप हुआ राख
रुद्रपुर स्थित विकासखंड कार्यालय में रविवार शाम आग भड़क गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:52 AM IST
देवरिया : रुद्रपुर स्थित विकासखंड कार्यालय में रविवार शाम करीब 8:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग में मनरेगा सेल पूरी तरह से तबाह हो गया है. मनरेगा सेल का कंप्यूटर सेटअप, प्रिंटर, यूपीएस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गई हैं.
आसपास के लोगों ने बताया कि रविवार होने के कारण कार्यालय बंद था. शाम करीब साढ़े छह बजे कार्यालय के पास के गुजरे कुछ लोगों ने एक कमरे से धुआं उठता देख सूचना दी. लोगों ने शोर मचाया और परिसर में रहने वाले कार्यालय के कर्मचारियों व अधिकारियों को सूचना दी. सूचना मिलने पर खंड विकास अधिकारी समेत कई कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि काबू पाना मुश्किल हो गया.
फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इसी बीच मनरेगा सेल का कक्ष पूरी तरह जल चुका था. कमरे में रखे कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी, टेबल-कुर्सी, अलमारी और रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेख जलकर खाक हो चुके थे. प्रथमदृष्टया आग भड़कने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. ब्लाक अधिकारियों का कहना है कि मनरेगा सेल के कमरे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संख्या अधिक थी. रविवार को छुट्टी के चलते उपकरणों की निगरानी नहीं हो पाई.
वहीं घटना की सूचना पर एसडीएम रुद्रपुर और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. सीओ राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि नुकसान का आंकलन किया जा रहा है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शार्ट सर्किट से आग लगी थी. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. केवल अभिलेखों की सूचना है. जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी.
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