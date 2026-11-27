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देवरिया में सामूहिक विवाह; दो रीति-रिवाजों से 138 जोड़ों की हुई शादी, 129 ने लिए सात फेरे 9 ने कुबूल किया निकाह

देवरिया में सामूहिक विवाह ( Photo Credit : ETV Bharat )

देवरिया : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गुरुवार को देवरिया के राजकीय आईटीआई के प्रांगण में 138 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ. यहां दो रीति-रिवाजों से हुए वैवाहिक समारोह का नजारा गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल बन गया. एक ही पंडाल के नीचे कहीं शादी की शहनाई बजी तो कहीं निकाह की दुआएं पढ़ी जा रही थीं. इनमें 129 हिंदू जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सात फेरे लिए. वहीं 9 मुस्लिम जोड़ों का निकाह मुस्लिम रीति-रिवाज से संपन्न कराया गया.





समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी शामिल हुए. उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को सुखद एवं सफल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया. कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) रामजनम, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के प्रतिनिधि राजू मणि, सांसद सलेमपुर के प्रतिनिधि रामप्रकाश यादव, अवनीश मणि, अमित वर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता निशिकांत दीक्षित, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष एवं भाजपा नेता बरहज, राजेश सिंह जिलाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा देवरिया, रमिता जायसवाल समाजसेवी सहित संबंधित खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे. इसके अलावा समारोह में शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने सहभागिता की और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया.