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युवाओं के लिए आईटीआई में दाखिले का आखिरी मौका: 30 अक्टूबर तक बढ़ाए गए आवेदन और ट्रेड चयन के दिन

पहले से आवेदन कर चुके छात्र भी कर सकेंगे संशोधन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के उन युवाओं के लिए एक बेहद राहतभरी और अच्छी खबर सामने आई है, जो अभी तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे. राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है. राजकीय आईटीआई देवरिया के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार राम ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि परिषद की ओर से अब छात्र तीस अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन और खाली सीटों के लिए अपना मनपसंद व्यवसाय व संस्थान चुन सकते हैं.