युवाओं के लिए आईटीआई में दाखिले का आखिरी मौका: 30 अक्टूबर तक बढ़ाए गए आवेदन और ट्रेड चयन के दिन
देवरिया के राजकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:51 PM IST
देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के उन युवाओं के लिए एक बेहद राहतभरी और अच्छी खबर सामने आई है, जो अभी तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे. राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है. राजकीय आईटीआई देवरिया के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार राम ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि परिषद की ओर से अब छात्र तीस अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन और खाली सीटों के लिए अपना मनपसंद व्यवसाय व संस्थान चुन सकते हैं.
आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऐसे करें आवेदन: जो भी नए अभ्यर्थी इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर आवेदन करना चाहते हैं, वे परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.scvtup.in पर जाकर आसानी से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके अलावा जो छात्र पहले से ही अपना आवेदन कर चुके हैं, वे भी इसी वेबसाइट पर लॉगिन करके रिक्त सीटों की स्थिति देख सकते हैं. इसके आधार पर वे अपनी पसंद का ट्रेड और संस्थान दोबारा चुन सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है ताकि आगे की प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो.
वर्गवार तय की गई है फीस और जरूरी निर्देश: इस प्रवेश प्रक्रिया के लिए छात्रों के वर्ग के हिसाब से आवेदन फीस निर्धारित की गई है. सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तीन सौ रुपये, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए ढाई सौ रुपये शुल्क तय किया गया है. वहीं सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए यह फीस मात्र एक सौ रुपये रखी गई है ताकि अधिक से अधिक बेटियां तकनीकी शिक्षा से जुड़ सकें. प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार राम ने जिले के सभी योग्य और इच्छुक युवाओं से जोरदार अपील की है कि वे इस अंतिम अवसर का पूरा लाभ उठाएं और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें.
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