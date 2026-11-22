देवरिया में धान क्रय केंद्र पर प्रभारी मिले नदारद; केंद्र प्रभारी ब्लैकलिस्ट, पीसीएफ प्रबंधक से स्पष्टीकरण तलब
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) पंकज प्रकाश राठौर ने रुद्रपुर क्षेत्र के धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 12:20 PM IST
देवरिया : धान खरीद की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन अब सख्त मोड में आ गया है. इसी कड़ी में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) पंकज प्रकाश राठौर ने रुद्रपुर क्षेत्र के धान क्रय केंद्र रुद्रपुर, रुद्रपुर-बी तथा बी-पैक्स रामचक खोरमा का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान खरीद व्यवस्था की पोल खुल गई है. निरीक्षण में बी-पैक्स रामचक खोरमा के क्रय केंद्र प्रभारी अनुपस्थित पाए गए. साथ ही केंद्र पर कई खामियां मिलीं. इस बाबत पीसीएफ प्रबंधक से स्पष्टीकरण तलब किया गया है.
एडीएम (वित्त एवं राजस्व) ने निरीक्षण के दौरान केंद्र पर मौजूद किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. किसानों ने बताया कि केंद्र पर प्रभारी के न रहने से उन्हें काफी परेशानी हो रही है. कई किसान कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं. निरीक्षण में मिली अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी ने रामचक खोरमा के क्रय केंद्र प्रभारी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की. साथ ही एआर कोऑपरेटिव को चेतावनी जारी की गई. जिला प्रबंधक पीसीएफ को भी चेतावनी देते हुए दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.
एडीएम ने कहा है कि धान खरीद में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. धान खरीद में लापरवाही एवं किसानों को अनावश्यक परेशानी होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों और केंद्र प्रभारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रुद्रपुर और रुद्रपुर-बी केंद्रों पर पहुंचे एडीएम ने धान की नमी की जांच, तौल, बोरों की उपलब्धता और भुगतान की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली. केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसानों से धान खरीद में किसी भी प्रकार की मनमानी न की जाए और खरीद का पूरा रिकॉर्ड पारदर्शी तरीके से रखा जाए. किसानों को पर्ची और भुगतान की जानकारी समय पर दी जाए.
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