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देवरिया में 2 नातियों संग निकले दादा लापता; तालाब में मिला एक मासूम का शव, दादा और दूसरे नाती की तलाश जारी

देवरिया : लार थाना क्षेत्र के नेमा गांव निवासी एक बुजुर्ग अपने दो मासूम नातियों के साथ शुक्रवार शाम संदिग्ध हालात में लापता हो गए. पूरी रात परिजन और ग्रामीण उन्हें खोजते रहे, लेकिन कहीं पता नहीं चला. शनिवार सुबह गांव के तालाब में एक बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बच्चे की पहचान 6 साल के शिवांश चौहान के रूप में हुई. जबकि दादा और दूसरा नाती अब भी लापता हैं. पुलिस और ग्रामीण तालाब में सर्च अभियान चला रहे हैं.





बताया गया कि नेमा गांव निवासी पीतांबर चौहान (55) शुक्रवार को अपने दो नातियों शिवांश (6) और पिंटू (8) के साथ घर से निकले थे. शाम ढलने के बाद जब तीनों घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई. परिजनों ने पहले सोचा कि वे कहीं रिश्तेदारी में चले गए होंगे, लेकिन जब देर रात तक कोई सूचना नहीं मिली तो खोजबीन शुरू की.



परिजनों ने पूरे गांव में और आसपास के चौराहों, बाजारों और रिश्तेदारों के घर में खोजा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला. पूरी रात परिवार के लोग परेशान होकर इधर-उधर ढूंढते-भटकते रहे. शनिवार सुबह गांव के ही तालाब में एक बच्चे का शव मिलने की सूचना से सबके होश उड़ गए. बच्चे की पहचान शिवांश के रूप में हुई. इसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई. ग्रामीणों ने तुरंत अपने स्तर पर नाव से दादा और दूसरे बच्चे की तलाश शुरू की.



इधर, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. सीओ सलेमपुर के अनुसार स्थानीय गोताखोरों और नाविकों की मदद से तालाब में सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया है. अभी तक किसी का पता नहीं चला है. प्रथमदृष्टया मामला डूबने का प्रतीत हो रहा है. आशंका है कि तीनों तालाब में नहाने गए होंगे. नहाते समय घटना हुई है.