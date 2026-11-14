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देवरिया के किसानों को बड़ी राहत: जिले में पहुंचेगी 3,500 टन से ज्यादा DAP की नई खेप, DM ने दी कालाबाजारी पर सख्त चेतावनी

* ओवर रेटिंग या खाद न मिलने पर सीधे अधिकारियों से करें शिकायत: प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन मोबाइल नंबर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: रबी सीजन की बुवाई के बीच खाद को लेकर चिंतित देवरिया के किसानों के लिए प्रशासन की तरफ से एक राहत की खबर आई है. जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कहा है कि जनपद में खाद की कोई कमी नहीं है. अगले 3 से 4 दिनों के भीतर 3,500 मीट्रिक टन से अधिक डीएपी की नई खेप जिले को मिलने जा रही है.

डीएम ने गूगल मीट के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करके उर्वरक वितरण में पूरी पारदर्शिता रखने और कालाबाजारी पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य, जिला कृषि अधिकारी तथा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता मौजूद रहे.

उर्वरक वितरण में पारदर्शिता और कालाबाजारी रोकने के निर्देश. (Photo Credit: ETV Bharat) जिले में यूरिया और डीएपी का पर्याप्त भंडार मौजूद, नहीं है कोई किल्लत: बैठक के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने आंकड़ों के साथ बताया कि जनपद में वर्तमान समय में भी उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है. जिले के 169 सहकारी बिक्री केंद्रों पर इस समय 3,235 मीट्रिक टन यूरिया, 868 मीट्रिक टन डीएपी और 780 मीट्रिक टन एनपीके का स्टॉक सुरक्षित रखा है. वहीं दूसरी तरफ निजी बिक्री केंद्रों पर भी 16,846 मीट्रिक टन यूरिया, 4,000 मीट्रिक टन डीएपी एवं टीएसपी तथा 2,612 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है. इस तरह कुल मिलाकर जिले में अभी 20 हजार टन से ज्यादा यूरिया और करीब 5 हजार टन डीएपी मौजूद है जिससे किसानों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है.