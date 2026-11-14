देवरिया के किसानों को बड़ी राहत: जिले में पहुंचेगी 3,500 टन से ज्यादा DAP की नई खेप, DM ने दी कालाबाजारी पर सख्त चेतावनी
अगले तीन से चार दिनों में जिले में 3,500 मीट्रिक टन से ज्यादा डीएपी पहुंचेगी और डीएम ने कालाबाजारी पर सख्त चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:09 PM IST
देवरिया: रबी सीजन की बुवाई के बीच खाद को लेकर चिंतित देवरिया के किसानों के लिए प्रशासन की तरफ से एक राहत की खबर आई है. जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कहा है कि जनपद में खाद की कोई कमी नहीं है. अगले 3 से 4 दिनों के भीतर 3,500 मीट्रिक टन से अधिक डीएपी की नई खेप जिले को मिलने जा रही है.
डीएम ने गूगल मीट के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करके उर्वरक वितरण में पूरी पारदर्शिता रखने और कालाबाजारी पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य, जिला कृषि अधिकारी तथा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता मौजूद रहे.
जिले में यूरिया और डीएपी का पर्याप्त भंडार मौजूद, नहीं है कोई किल्लत: बैठक के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने आंकड़ों के साथ बताया कि जनपद में वर्तमान समय में भी उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है. जिले के 169 सहकारी बिक्री केंद्रों पर इस समय 3,235 मीट्रिक टन यूरिया, 868 मीट्रिक टन डीएपी और 780 मीट्रिक टन एनपीके का स्टॉक सुरक्षित रखा है. वहीं दूसरी तरफ निजी बिक्री केंद्रों पर भी 16,846 मीट्रिक टन यूरिया, 4,000 मीट्रिक टन डीएपी एवं टीएसपी तथा 2,612 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है. इस तरह कुल मिलाकर जिले में अभी 20 हजार टन से ज्यादा यूरिया और करीब 5 हजार टन डीएपी मौजूद है जिससे किसानों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है.
कालाबाजारी रोकने के लिए सघन निरीक्षण और नियंत्रण कक्ष बनाने के आदेश: जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसलों की बुवाई के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद केवल निर्धारित सरकारी मूल्य पर ही उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने कहा कि सभी बिक्री केंद्रों पर यूरिया, डीएपी, एनपीके और एमओपी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष रणनीति बनाकर काम किया जाए. इसके साथ ही कृषि और सहकारिता विभाग के आपसी समन्वय से तत्काल एक उर्वरक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए ताकि हर केंद्र पर सीधी नजर रखी जा सके. डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय अधिकारी लगातार मैदान में भ्रमण कर बिक्री केंद्रों का सघन निरीक्षण करें, ताकि कहीं भी कालाबाजारी या ओवर रेटिंग की शिकायत सामने न आने पाए.
प्रमुख ब्लॉकों में भेजी जा रही है खाद, शिकायत के लिए नंबर भी हुए जारी: प्रशासनिक व्यवस्था के तहत फिलहाल बैतालपुर, देसही देवरिया, तरकुलवा, पथरदेवा, देवरिया सदर और रामपुर कारखाना के सहकारी बिक्री केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर डीएपी और एनपीके की खेप भेजी जा रही है. जिलाधिकारी ने सभी किसानों से विनम्र अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें और अपने नजदीकी बिक्री केंद्र से संपर्क कर आवश्यकतानुसार खाद प्राप्त करें. यदि किसी भी दुकान पर तय कीमत से ज्यादा दाम मांगा जाए या खाद देने में आनाकानी की जाए, तो किसान सीधे प्रशासन के जारी किए गए नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए अपर जिला सहकारी अधिकारी दुर्गेश कुमार राय के नंबर 9455470229, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता के नंबर 7380944179 और जिला कृषि अधिकारी के नंबर 6393096008 पर सीधे संपर्क किया जा सकता है.
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