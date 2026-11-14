देवरिया में छठ पर्व की प्रशासनिक तैयारियां तेज: डीएम और एसपी ने नदावर और मझौलीराज घाट का किया निरीक्षण
देवरिया में महाछठ महापर्व को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नदावर व मझौलीराज घाट का निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:30 PM IST
देवरिया: लोक आस्था के महान पर्व महाछठ को सकुशल संपन्न कराने के लिए देवरिया का जिला प्रशासन इस समय पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. इसी सिलसिले में रविवार को जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने संयुक्त रूप से नदावर घाट और मझौलीराज घाट का दौरा करके जमीनी तैयारियों का जायजा लिया.
निरीक्षण के दौरान दोनों शीर्ष अधिकारियों ने घाटों पर साफ-सफाई की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की जा रही तैयारियों का बारीकी से अवलोकन किया. जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि घाटों और वहां तक आने वाले रास्तों की समुचित साफ-सफाई तुरंत सुनिश्चित कराई जाए ताकि किसी को असुविधा न हो.
सुरक्षा, प्रकाश और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के पुख्ता इंतजाम के निर्देश: जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में समझाया कि छठ पूजा के दौरान व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा तथा सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हो और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए गोताखोरों के साथ नावें भी उपलब्ध रहें. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए मौके पर ही एंबुलेंस और डेडीकेटेड मेडिकल टीमों की तैनाती रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा यह भी कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं कि पटाखे पूजा स्थलों से हमेशा पर्याप्त दूरी पर ही जलाए जाएं ताकि किसी भी श्रद्धालु या व्रत रखने वाली महिलाओं को कोई परेशानी न हो.
वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी तय और पुलिस-प्रशासन लगातार रहेगा मुस्तैद: डीएम ने बताया कि जनपद में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) और मुख्य राजस्व अधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग घाटों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. सभी खंड विकास अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों और प्रभारी चिकित्साधिकारियों को पहले ही यह हिदायत दी जा चुकी है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सारी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करा लें. छठ पर्व के दौरान सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे, ताकि शाम और सुबह के अर्घ्य के वक्त श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न आए. पुलिस अधीक्षक ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी स्थानीय पुलिस अधिकारियों को बेहद सतर्क रहने और जरूरी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया है.
जनपदवासियों से पर्व को श्रद्धा के साथ मनाने और सहयोग की अपील: प्रशासनिक अमले के साथ घाटों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों ने आम जनता से भी संवाद स्थापित किया और सभी को महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से गर्मजोशी के साथ अपील की कि वे इस पावन छठ पर्व को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मिलजुलकर मनाएं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की समस्या महसूस हो, तो वह तुरंत पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकता है. प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश है कि हर घाट पर शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बना रहे ताकि काशी और पूर्वांचल की इस महान संस्कृति का यह पर्व भव्य तरीके से संपन्न हो सके.
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