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देवरिया में छठ पर्व की प्रशासनिक तैयारियां तेज: डीएम और एसपी ने नदावर और मझौलीराज घाट का किया निरीक्षण

देवरिया में महाछठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: लोक आस्था के महान पर्व महाछठ को सकुशल संपन्न कराने के लिए देवरिया का जिला प्रशासन इस समय पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. इसी सिलसिले में रविवार को जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने संयुक्त रूप से नदावर घाट और मझौलीराज घाट का दौरा करके जमीनी तैयारियों का जायजा लिया.

निरीक्षण के दौरान दोनों शीर्ष अधिकारियों ने घाटों पर साफ-सफाई की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की जा रही तैयारियों का बारीकी से अवलोकन किया. जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि घाटों और वहां तक आने वाले रास्तों की समुचित साफ-सफाई तुरंत सुनिश्चित कराई जाए ताकि किसी को असुविधा न हो.

जानकारी देते जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी. (Video Credit: ETV Bharat) सुरक्षा, प्रकाश और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के पुख्ता इंतजाम के निर्देश: जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में समझाया कि छठ पूजा के दौरान व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा तथा सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हो और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए गोताखोरों के साथ नावें भी उपलब्ध रहें. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए मौके पर ही एंबुलेंस और डेडीकेटेड मेडिकल टीमों की तैनाती रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा यह भी कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं कि पटाखे पूजा स्थलों से हमेशा पर्याप्त दूरी पर ही जलाए जाएं ताकि किसी भी श्रद्धालु या व्रत रखने वाली महिलाओं को कोई परेशानी न हो.