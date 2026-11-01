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देवरिया में युवती का शव सड़क किनारे फेंक कर भागे कार सवार, 2 किलोमीटर तक ग्रामीणों ने किया पीछा

देवरिया : गौरी बाजार-रुद्रपुर मार्ग पर शनिवार रात कार सवार कुछ युवक किसी युवती का शव सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए. आसपास के ग्रामीणों ने करीब दो किलोमीटर तक कार का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश गोरखपुर की तरफ भागने में कामयाब हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक और फोरेंसिक जांच के बाद शव को देवरिया मेडिकल भेजा है. युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी है.





बताया गया कि घटना रात 10 बजे के आसपास की है. एक कार अचानक रुकी. दो लोग नीचे उतरे और डिग्गी से कुछ निकालकर सड़क किनारे झाड़ियों में फेंकने लगे. आसपास के लोगों ने आवाज लगाई तो दोनों युवक घबराकर कार में बैठे और तेजी से भागने लगे. इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे.



ग्रामीणों ने तुरंत बाइक से उनका पीछा किया और गांव में फोन कर और लोगों को बुला लिया। लेकिन तेज रफ्तार होने के कारण कार हाथ नहीं आई। जब ग्रामीण वापस उस जगह पर पहुंचे तो वहां झाड़ियों में एक युवती का शव पड़ा मिला। युवती की उम्र करीब 23 साल बताई जा रही है।



कोतवाल कल्याण सिंह का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. ग्रामीणों से पूछताछ के साथ फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं. शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है. शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है. सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार की तलाश की जा रही है.