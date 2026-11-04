ETV Bharat / state

औरैया के युवक की देवरिया में हत्या! पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस कह रही ऐसी बात

औरैया के युवक की देवरिया में हत्या! ( Photo Credit : ETV Bharat )

देवरिया : लक्ष्मीपुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब गांव के बाहर नीम के पेड़ से 22 वर्षीय एक युवक का शव लटका मिला. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक साक्ष्य जुटाने के बाद मृतक की पहचान औरैया के इंदपा गांव निवासी शिवम राठौर पुत्र छोटे लाल के रूप में की. पुलिस की प्राथमिक जांच में मृत्यु का कारण नहीं बताया गया है. पुलिस आत्महत्या और हत्या के बिंदुओं पर पर पड़ताल की बात कह रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.



बताया गया कि औरैया के इंदपा गांव निवासी शिवम राठौर का शव करीब 400 किलोमीटर दूर देवरिया के लक्ष्मीपुर में पेड़ से लटका मिला. शव गमछे के फंदे लटक रहा था. ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना. पुलिस टीम के पहुंचने तक घटनास्थल पर काफी भीड़ लग गई.