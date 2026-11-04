औरैया के युवक की देवरिया में हत्या! पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस कह रही ऐसी बात
औरैया के इंदपा गांव निवासी शिवम राठौर का शव देवरिया के लक्ष्मीपुर गांव में मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 12:47 PM IST
देवरिया : लक्ष्मीपुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब गांव के बाहर नीम के पेड़ से 22 वर्षीय एक युवक का शव लटका मिला. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक साक्ष्य जुटाने के बाद मृतक की पहचान औरैया के इंदपा गांव निवासी शिवम राठौर पुत्र छोटे लाल के रूप में की. पुलिस की प्राथमिक जांच में मृत्यु का कारण नहीं बताया गया है. पुलिस आत्महत्या और हत्या के बिंदुओं पर पर पड़ताल की बात कह रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
बताया गया कि औरैया के इंदपा गांव निवासी शिवम राठौर का शव करीब 400 किलोमीटर दूर देवरिया के लक्ष्मीपुर में पेड़ से लटका मिला. शव गमछे के फंदे लटक रहा था. ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना. पुलिस टीम के पहुंचने तक घटनास्थल पर काफी भीड़ लग गई.
गौरी बाजार थानाध्यक्ष मृत्युंजय ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. युवक के पास से मिले साक्ष्यों के आधार पर उसकी शिनाख्त औरैया के इंदपा गांव निवासी शिवम राठौर के रूप में हुई. शिवम की उम्र करीब 22 साल है. इसकी सूचना औरैया में उसके परिजनों को दे दी गई है. शिवम औरैया से 400 किलोमीटर दूर देवरिया के लक्ष्मीपुर कैसे पहुंचा, यह सबसे बड़ा सवाल है. फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह से सामने आएगी. परिजनों के आने के बाद पूछताछ की जाएगी और मोबाइल कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है.