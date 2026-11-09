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पूर्व सांसद एवं लेफ्टिनेंट जनरल रहे श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़, सीएम योगी ने अर्पित किए श्रद्धासुमन

देवरिया : दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में रविवार रात निधन के बाद पूर्व भाजपा सांसद व उप थल सेनाध्यक्ष श्री प्रकाश माणि का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह उनके पैतृक गांव बरपार पहुंचाया गया. यहां उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. यहां आंगन में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था. दोपहर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बरपार पहुंचे और पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया. कहा कि देवरिया ने अपना गौरव और देश ने एक वीर सपूत खो दिया है.

श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ. (Video Credit : ETV Bharat)

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी देवरिया से भाजपा के पहले सांसद थे. 1996 और 1999 में वह देवरिया से सांसद चुने गए थे. इससे पहले वह 40 साल तक सेना में रहे और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहुंचे. 1971 के युद्ध में बांग्लादेश में लड़े और अर्जुन टैंक के निर्माण में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में रविवार सुबह 11:15 बजे अंतिम सांस ली. पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा था.



पार्थिव शरीर गांव पहुंचने की खबर मिलते ही सुबह से ही बरपार में लोगों का आना शुरू हो गया था. घर के बाहर हजारों की भीड़ जमा है. तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर के पास सेना की वर्दी और अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल रखे गए हैं. पूर्व सैनिक बारी-बारी से सैल्यूट कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. बेटे और वर्तमान सांसद शशांक मणि त्रिपाठी आंगन में मौजूद लोगों से मिल रहे हैं. इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. हेलीपैड तैयार किया गया.