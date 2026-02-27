ETV Bharat / state

शिक्षक सुसाइड मामले में देवरिया बीएसए सस्पेंड, हाईकोर्ट के आदेश का एक साल में नहीं करा पाईं अनुपालन

लखनऊ : देवरिया में शिक्षक आत्महत्या प्रकरण से जुड़े मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) शालिनी श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई जिलाधिकारी, देवरिया की 23 फरवरी 2026 को भेजी गई जांच समिति की आख्या के परीक्षण के बाद की गई है.

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डीएम देवरिया द्वारा गठित जांच समिति की आख्या शासन को मिली है. इसमें पाया गया है कि उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका में 13 फरवरी में पारित आदेश में बीएसए को स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना चाहिए था या आदेश का अनुपालन करना चाहिए था.

लगभग एक साल बीत जाने के बावजूद बीएसए कार्यालय द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2025 का अनुपालन नहीं किया गया. इसे पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता एवं अनियमितता माना गया. प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर शालिनी श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-4 के तहत निलंबित कर दिया गया है.

साथ ही, नियम-7 के अंतर्गत उनके विरुद्ध विधिवत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है. इस प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है. राज्यपाल की स्वीकृति से यह आदेश जारी किया गया है.