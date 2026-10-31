देवराहा बाबा के एक वाक्य ने बदला था चुनाव निशान; जानें इंदिरा गांधी ने क्यों अपनाया 'हाथ का पंजा'
1978 के चिकमंगलूर उपचुनाव में इंदिरा गांधी उसी हाथ के पंजे निशान पर जीतीं और 1980 में फिर से प्रधानमंत्री बन गईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 8:09 AM IST
देवरिया: 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है. इस मौके पर देवरिया से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है. दिल्ली की सियासत से जुड़ी यह कहानी हैरान करने वाली है. यह कहानी जुड़ी है कांग्रेस के चुनाव चिह्न हाथ के पंजे से. यह चुनाव चिह्न देवरिया के देवराहा बाबा की देन है.
देवरिया के बुजुर्गों, कांग्रेस के पुराने नेताओं और मईल आश्रम के सेवादारों की जुबान पर आज भी वह किस्सा याद है. 1978 में जब इंदिरा गांधी का सबसे बुरा दौर चल रहा था, तब देवराहा बाबा के एक वाक्य ने उनकी पूरी किस्मत और पार्टी का निशान दोनों बदल दिया था.
क्या है 1978 की कहानी: आपातकाल के बाद 1977 में इंदिरा गांधी बुरी तरह चुनाव हार गई थीं. जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया था. कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट गई थी.
एक तरफ संगठन कांग्रेस जिसका चुनाव निशान गाय-बछड़ा था, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की कांग्रेस. 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलूर उपचुनाव से पहले इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ा संकट चुनाव निशान का था.
देवरिया के कांग्रेसी नेता राकेश सिंह और जय प्रकाश कहते हैं कि इंदिरा जी का पुराना निशान गाय-बछड़ा जनता में 'बछड़ा चोरी' और आपातकाल के कारण बदनाम हो चुका था. विपक्ष कहता था-गाय तो गई. इंदिरा जी नया निशान चाहती थीं. उसी दौरान वह अचानक देवरिया आईं.
मईल आश्रम के श्याम संदुर ने बताया कि इंदिरा गांधी बाबा से आशीष लेने आई थीं. 1978 में मईल घाट पर आईं. बाबा उस समय मचान पर थे. इंदिरा गांधी ने नीचे से प्रणाम किया और कहा-बाबा, सब छिन गया, निशान भी छिन गया. कहा जाता है कि देवराहा बाबा ने मचान से नीचे देखा और अपने हाथ से गाय को हांकने जैसा इशारा किया.
फिर अपना हाथ आगे कर दिया. बाबा ने कहा था गइया-बछवा चर गइल, अब हाथे के सहारा बा. हाथ पकड़ ले बेटी, हाथ ही तोहके पार लगाई. इसी वाक्य को देवरिया के लोग आज भी दोहराते हैं. पुजारी बताते हैं कि बाबा ने उन्हें प्रसाद में अपने हाथ से गुड़ दिया और हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया.
फिर बदल गया इतिहास: इस मुलाकात के कुछ ही हफ्तों बाद 1978 में चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी की नई पार्टी कांग्रेस-आई को 'हाथ का पंजा' चुनाव निशान आवंटित कर दिया. 1978 के चिकमंगलूर उपचुनाव में इंदिरा गांधी उसी हाथ के पंजे निशान पर जीतीं और 1980 में फिर से प्रधानमंत्री बन गईं.
कांग्रेस के पुराने दस्तावेजों में भी दर्ज है कि कांग्रेस-आई को हाथ का पंजा निशान 1978 में मिला था. आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग ने यह निशान दिया, लेकिन देवरिया में मान्यता है कि इसके पीछे देवराहा बाबा की प्रेरणा थी.
देवरिया में आज भी सबूत: मईल आश्रम में आज भी एक पुरानी फोटो लगी है, जिसमें इंदिरा गांधी हाथ जोड़े खड़ी हैं. देवराहा बाबा मचान से हाथ का आशीर्वाद दे रहे हैं. आश्रम के भंडारे में आज भी इंदिरा गांधी द्वारा भेजे गए बर्तनों का उपयोग होता है.
देवरिया के लोग कहते हैं कि राजनीति में निशान बदलते रहते हैं, लेकिन संत का आशीर्वाद नहीं बदलता. आज भी जब कांग्रेस का कोई नेता देवरिया आता है तो मईल आश्रम जरूर जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा, हाथ का साथ बना रहे.
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