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देवराहा बाबा के एक वाक्य ने बदला था चुनाव निशान; जानें इंदिरा गांधी ने क्यों अपनाया 'हाथ का पंजा'

देवराहा बाबा के एक वाक्य ने बदला था चुनाव निशान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है. इस मौके पर देवरिया से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है. दिल्ली की सियासत से जुड़ी यह कहानी हैरान करने वाली है. यह कहानी जुड़ी है कांग्रेस के चुनाव चिह्न हाथ के पंजे से. यह चुनाव चिह्न देवरिया के देवराहा बाबा की देन है.

देवरिया के बुजुर्गों, कांग्रेस के पुराने नेताओं और मईल आश्रम के सेवादारों की जुबान पर आज भी वह किस्सा याद है. 1978 में जब इंदिरा गांधी का सबसे बुरा दौर चल रहा था, तब देवराहा बाबा के एक वाक्य ने उनकी पूरी किस्मत और पार्टी का निशान दोनों बदल दिया था.

देवरिया का मइल आश्रम. (Video Credit: ETV Bharat) क्या है 1978 की कहानी: आपातकाल के बाद 1977 में इंदिरा गांधी बुरी तरह चुनाव हार गई थीं. जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया था. कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट गई थी. एक तरफ संगठन कांग्रेस जिसका चुनाव निशान गाय-बछड़ा था, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की कांग्रेस. 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलूर उपचुनाव से पहले इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ा संकट चुनाव निशान का था. देवरिया के कांग्रेसी नेता राकेश सिंह और जय प्रकाश कहते हैं कि इंदिरा जी का पुराना निशान गाय-बछड़ा जनता में 'बछड़ा चोरी' और आपातकाल के कारण बदनाम हो चुका था. विपक्ष कहता था-गाय तो गई. इंदिरा जी नया निशान चाहती थीं. उसी दौरान वह अचानक देवरिया आईं. मईल आश्रम के श्याम संदुर ने बताया कि इंदिरा गांधी बाबा से आशीष लेने आई थीं. 1978 में मईल घाट पर आईं. बाबा उस समय मचान पर थे. इंदिरा गांधी ने नीचे से प्रणाम किया और कहा-बाबा, सब छिन गया, निशान भी छिन गया. कहा जाता है कि देवराहा बाबा ने मचान से नीचे देखा और अपने हाथ से गाय को हांकने जैसा इशारा किया.